La Ville de Rivière-du-Loup annonce son intention d'appuyer le projet de l’entreprise louperivoise C4 Immobilier lors de son dépôt au Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Ce projet, en partenariat public-privé à Rivière-du-Loup, prévoit la construction de deux immeubles totalisant 78 unités d'habitation abordable sur un terrain situé près de l'entrée ouest de la ville.

Le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, a officialisé cet appui lors d'une conférence de presse tenue lundi après-midi.

La Ville souligne qu'il s'agit du premier partenariat public-privé à être conclu pour un projet de logement abordable depuis de nombreuses années sur le territoire louperivois.

Le [manque de] logement abordable, on en entend parler. Pour nous, c'était une possibilité. Le timing était là. La réalité est là. Donc, on voulait être un bon citoyen corporatif pour la Ville et les citoyens.

Si le projet se concrétise, les immeubles contiendront des studios et des appartements comptant une ou deux chambres à coucher. Les logements seront conçus pour une clientèle vivant avec des défis budgétaires. Les deux bâtiments doivent être construits simultanément.

La construction de logements de cette taille fait partie des besoins régionaux identifiés par la Société d’habitation du Québec.

À la Ville, on a été proactifs. On a provoqué des choses et on en voit le résultat aujourd'hui.