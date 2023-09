Des policiers avertis pour harcèlement envers leur propre chef de police

Des documents internes révèlent que des avertissements ont été émis auprès de policiers de Prince Albert, en Saskatchewan, concernant des comportements « diffamatoires » envers l'ancien chef de police de la ville, Jonathan Bergen, dans les semaines précédant sa démission.

En mai dernier, Jonathan Bergen a annoncé qu'il prenait sa retraite. Il a alors affirmé faire l'objet « d'attaques personnelles agressives ».

Je ne m'attendais pas, de la part de mon propre Service et de la communauté en laquelle j'ai confiance, à un tel niveau d'attaques agressives à mon encontre et à l'encontre de mon équipe de direction, de même que contre ma famille , avait-il déclaré en mai dernier.

M. Bergen affirme que sa femme et sa fille ont dû enlever des affiches offensantes installées à divers endroits dans la ville. L'ancien chef de police affirme également que sa fille avait été suivie par des policiers.

L'ancien chef du Service de police de Prince Albert, Jonathan Bergen. (Photo d'archives)

Quelques semaines avant le départ de Jonathan Bergen, une note de service a été envoyée au personnel de la police de Prince Albert.

Il a été porté à notre attention que les images d'une affiche, considérée comme offensante et diffamatoire, ont été diffusées non seulement au sein de la communauté, mais aussi par des membres de notre organisation , indique la note obtenue en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

Cette dernière ne décrit pas le contenu de l'affiche ni l'endroit où elle a été apposée. Elle demande cependant aux agents de s'abstenir de partager l'image.

La diffusion de cette image perpétue non seulement le harcèlement envers notre personnel, mais va également à l'encontre des valeurs de notre organisation , ajoute la note.

Le Service de police de Prince Albert n'a pas voulu confirmer ni nier que son ancien chef avait déposé une plainte officielle concernant les affiches ou tout autre comportement de harcèlement.

Le chef de la police par intérim, Patrick Nogier, soutient qu'il ne peut pas faire de commentaires sur des faits antérieurs à son arrivée, ajoutant qu'il devait respecter les règles de confidentialité.

M. Nogier affirme que les politiques internes en matière de harcèlement sont extrêmement importantes. Il souligne également que les politiques en vigueur au sein du service de police sont en conformité avec les lois provinciales sur l'emploi.

Le Service de police de Prince Albert accorde une grande importance à la promotion d'un environnement de travail exempt de harcèlement et propice au bien-être de ses quelque 135 membres , précise M. Nogier.

Par le biais de l'éducation, de la formation et d'un dialogue ouvert, nous visons à créer une culture qui respecte les différences individuelles, fait respecter la loi et sert la communauté au mieux de ses capacités , ajoute-t-il.

Le chef par intérim du Service de police de Prince Albert, Patrick Nogier. (Photo d'archives)

Le Service de police de Prince Albert a été critiqué pour plusieurs incidents survenus au cours des dernières années, dont l'intervention policière dans l'affaire du meurtre de Tanner Brass, âgé de 13 mois.

En février dernier, un rapport de la Commission des plaintes du public a révélé que les agents qui répondaient à cet appel de violence domestique n'ont pas vérifié le bien-être de Tanner Brass et l'ont laissé dans une situation où il était vulnérable et en danger .

La Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan (FSIN) a demandé une enquête approfondie après cet incident. En réponse à cette demande, le gouvernement provincial a publié une liste de 45 recommandations faites au Service de police de Prince Albert.

M. Nogier souligne que le corps policier s'engage à évaluer les recommandations et à y répondre. Nous sommes fermement déterminés à relever le défi et à mettre en œuvre le changement de manière efficace et efficiente , indique le chef par intérim.

Avec les informations de La Presse canadienne