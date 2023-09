Des entreprises de la Nouvelle-Écosse affirment que l'impact de la tempête post-tropicale Lee sur la province aurait pu être bien pire.

Elle ajoute que les cultures dans les champs, comme les courgettes, ont subi de nombreux dégâts en raison des vents violents, mais la plupart des cultures en serre vont bien.

Valerie Tailleur, propriétaire de Seaport Gifts and Treasures à Port Medway, rapporte qu'il y a eu quelques inondations à l'arrière du bâtiment, mais aucun dégât.

Ouvrir en mode plein écran Valerie Tailleur, propriétaire de Seaport Gifts and Treasures, à Port Medway, affirme que son bâtiment a été reconstruit sur pilotis il y a environ 100 ans à la suite d'un incendie, et que son entreprise n'a donc jamais été inondée. Photo : Gracieuseté de Valerie Tailleur

Elle dit que la perte d'électricité a été sa principale frustration.

Nova Scotia Power a annoncé lundi avant -midi que l'électricité serait rétablie partout en Nouvelle-Écosse au plus tard mardi soir.

Elle n’en est pas à sa première expérience puisqu’elle avait manqué d'électricité pendant cinq ou six jours lors de la tempête post-tropicale Dorian.

L'entreprise de Valerie Tailleur est un carrefour communautaire où les gens vont prendre une tasse de café, donc elle perd de l'argent parce qu'elle est incapable d'offrir ses services.

Ouvrir en mode plein écran Une onde de tempête associée à la tempête post-tropicale Lee a causé des dommages à marée haute samedi, à Mahone Bay en Nouvelle-Écosse. Photo : Contribution : Craig Stewart

Scott Myers, propriétaire du Jo-Ann's Deli, Market and Bake Shop à Mahone Bay, rapporte pour sa part que la tempête n'a causé aucun dommage important à la propriété.

L'entreprise a perdu des glaces et des plats préparés à cause de la panne de courant, mais les employés l'ont aidée avec les générateurs et il a pu conserver la majeure partie de la nourriture.

À Halifax, Hakan Uluer, propriétaire du groupe de restaurants Bertossi, dit que ses employés se sont préparés à la tempête en déplaçant les meubles des terrasses à l'intérieur

Le restaurant Bicycle Thief, sur le front de mer, était ouvert pour le déjeuner dimanche comme d'habitude, dit-il.

Ouvrir en mode plein écran Hakan Uluer est propriétaire du groupe Bertossi qui exploite un certain nombre de restaurants à Halifax. Photo : Radio-Canada

Dans le sud-ouest, le magasin général R E Robicheau de Westport n'est qu'à quelques mètres du rivage.

Clark Lent, le nouveau propriétaire du magasin, raconte que les membres de la communauté l’ont vraiment aidé à se préparer à la tempête

Son magasin a perdu l'électricité pendant environ huit heures, mais il a pu rester ouvert grâce à un générateur.

Dans la vallée de l'Annapolis, Jim Stirling de Stirling Fruit Farms à Greenwich rapporte que ses vergers se portent bien.

Assez bien, pas aussi mauvais que ce à quoi nous nous attendions , rapporte Jim Stirling.

Mais nous ne savons pas à quel point les fruits encore sur les arbres sont meurtris.

Il explique que les pommes meurtries sur les arbres peuvent être cueillies et utilisées pour le cidre, mais que les pommes qui tombent au sol sont pratiquement inutiles .