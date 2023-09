Une épicerie à but non lucratif de Vancouver ouvre un nouvel emplacement permanent

Depuis son ouverture en juillet, le nouvel emplacement du marché Quest dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver permet à plus de 4000 personnes par jour de se procurer des produits frais et emballés à des prix réduits.

C'est comme une épicerie, à l’exception des prix extrêmes , indique le gérant de l’établissement, Rick Lupus.

Il y a 12 ans, il a fait appel aux services du marché Quest dans le but d’optimiser l’aide à l’invalidité qu’il recevait à la suite de problèmes de santé. Il est par la suite devenu bénévole, en remplissant les étagères en échange de coupons, puis employé, avant de gérer la succursale du Downtown Eastside, maintenant située à l'angle de la rue East Hastings et de l'avenue Princess.

Rick Lipus, qui a déjà été client du marché Quest, est aujourd'hui le gérant de la succursale du Downtown Eastside. Il explique que la chambre froide du nouveau site, où il se trouve, permet au marché d'offrir plus d'options et de garder plus de produits frais en stock pour les clients.

Les marchés Quest ont pour objectif, selon le site web de l’organisation, d’offrir une expérience d'épicerie basée sur les principes de dignité, d'accès et de durabilité [...] en comblant le fossé entre les banques alimentaires et les épiceries traditionnelles .

Contrairement à une banque alimentaire, les clients peuvent choisir leurs produits et payer un prix réduit pour leurs achats. Il existe cinq emplacements dans les villes de Vancouver, Burnaby, Surrey et North Vancouver.

Theodora Lamb, directrice de Quest Outreach Society, l’organisation qui chapeaute les marchés, indique que la succursale du Downtown Eastside est déjà le plus fréquenté des cinq sites de la société depuis son ouverture en juillet.

Le Downtown Eastside de Vancouver est un lieu qui est touché de manière disproportionnée par l'insécurité alimentaire , a-t-elle déclaré. Les gens ici n'ont pas le même accès aux fruits et légumes frais et aux protéines animales que dans d'autres parties de la région.

Une demande sans précédent

Alors que le coût des produits alimentaires a augmenté de 7,8 % entre juillet 2022 et 2023, et de 19,7 % entre juillet 2020 et 2023, Theodora Lamb constate que la demande pour les services du marché est plus forte que jamais.

En 2021, environ 16,8 % des résidents de la Colombie-Britannique avaient du mal à payer les produits alimentaires de base et souffraient d'insécurité alimentaire, selon Statistique Canada, contre 14,6 % en 2020.

Les marchés Quest dénombrent actuellement plus de 17 000 clients uniques dans le Grand Vancouver, une forte augmentation par rapport aux 13 000 qu'ils comptaient il y a quelques années. Nombre d'entre eux sont des néo-Canadiens, des étudiants, des parents célibataires, des personnes handicapées ou âgées à revenu fixe, ajoute Theodora Lamb.

Theodora Lamb, directrice de Quest Outreach Society, explique que le marché du Downtown Eastside est le plus fréquenté des cinq sites du Grand Vancouver, mais que tous connaissent une demande sans précédent.

Désamorcer l’insécurité alimentaire

La mission ultime est de rompre les cycles d'insécurité alimentaire , indique Theodora Lamb. Nous sommes donc un pont temporaire qui permet aux gens de se remettre sur pied.

Theodora Lamb explique que les clients ont besoin d'une recommandation pour faire leurs courses au marché Quest. Celle-ci peut provenir d'une association à but non lucratif, d'un prestataire de soins de santé ou d'un responsable de la communauté.

Une fois qu'ils ont été recommandés et qu'ils ont obtenu une carte de client, les bénéficiaires peuvent effectuer des achats aussi souvent qu'ils le souhaitent dans n'importe quel magasin. L’adhésion est valide pendant trois ans, après quoi ils peuvent demander le renouvellement.

Les produits alimentaires sur les étagères des marchés Quest sont donnés ou vendus à prix réduit par des producteurs, des restaurants et des magasins du sud de la province.

Plus grand et plus accessible

Selon Rick Lipus, le nouvel emplacement dans le Downtown Eastside, d’une superficie de 185 mètres carrés, est plus accessible aux clients qui se déplacent en fauteuil roulant ou avec un déambulateur, et leur donne plus d'autonomie pour faire leurs achats eux-mêmes.

Lorsque nous avions le plus petit magasin, ce n'était pas aussi facile pour les clients. Nous devions les aider davantage , précise Rick Lipus. Ici, les gens sont beaucoup plus autonomes.

Le nouveau marché propose également une plus grande variété de produits de partout sur la planète et qui répondent à des besoins diététiques spécifiques, selon le gérant.

Avec les informations de Moira Wyton