Des autobus surchargés compliquent le trajet des étudiants à Saskatoon

Des étudiants de Saskatoon se trouvent dans l'obligation de se déplacer à pied ou d'attendre le bus suivant pour se rendre en classe le matin, puisque les autobus sont surchargés. Selon Saskatoon Transit, des superviseurs vont se joindre lundi aux conducteurs pour évaluer la situation.

D’ailleurs, selon le service de transport en commun, pendant les heures de pointe, certains passagers se bousculent pour accéder aux bus, tandis que d'autres peuvent ne pas avoir la possibilité d'embarquer.

Une mère de Saskatoon, Amanda Spenst, se dit inquiète de savoir si son fils de 14 ans arrivera à l'heure en utilisant les transports en commun.

Les enfants s'attendent à ce que [les autobus manquent de place] et ils se bousculent pour essayer d'être les premiers à monter dans le bus , explique Amanda Spenst.

Nous voulons simplement qu'il y ait suffisamment de place pour que tous les élèves puissent monter dans le bus et arriver à l'heure à l'école , ajoute-t-elle.

D’après cette dernière, il lui est arrivé à plusieurs reprises de devoir quitter son travail plus tôt afin de récupérer son fils à l'école, car en l'absence de moyen de transport, il devrait marcher pendant 45 minutes pour rentrer à la maison.

Amanda Spenst considère que moins de gens prennent le bus en raison de leur manque de fiabilité.

Beaucoup d'habitants espèrent vraiment que nous trouverons une solution à ce problème.

Une mère de Saskatoon, Amanda Spenst, affirme qu'elle a dû quitter son travail à plusieurs reprises pour récupérer son fils, car ce dernier n'a pas pu prendre le transport en commun.

Dans un courriel envoyé à CBC /Radio-Canada, un porte-parole de la Division des écoles catholiques du grand Saskatoon précise qu'aucune information concernant le transport en commun pour les élèves n'a été signalée à la division.

De son côté, le directeur de l'éducation du Conseil scolaire public de Saskatoon, Shane Skjerven, souligne également qu'il n'avait rien reçu à ce sujet.

Néanmoins, selon Shane Skjerven, l'organisation travaillerait avec la Division des écoles catholiques du grand Saskatoon et la Ville si cela devenait un problème.

Saskatoon Transit veut évaluer les itinéraires

Le directeur de Saskatoon Transit, Jim Puffalt, affirme que des superviseurs de l’agence municipale vont se joindre lundi aux conducteurs pour évaluer les problèmes sur les itinéraires de bus

Selon lui, le Service de transport de la Ville s'était déjà préparé pour la période d'automne, mais qu'il est actuellement touché par la période de rentrée scolaire.

En général, le problème est que tout le monde essaie de monter dans le même bus en même temps , a expliqué M. Puffalt en entrevue vendredi.

Le directeur de Saskatoon Transit, Jim Puffalt, estime que la fréquentation des bus tend à diminuer à partir du mois de septembre. (Photo d'archives)

Jim Puffalt indique qu'il est nécessaire que les gens fassent autant d'espace que possible pour les autres passagers et que certains devront peut-être prendre le bus plus tôt le matin.

Il ajoute également que Saskatoon Transit a mis en service trois bus supplémentaires et des véhicules à plus grande capacité pour les trajets qui se rendant aux établissements scolaires secondaires et postsecondaires.

Jim Puffalt estime que la fréquentation des bus tend à diminuer à partir du mois de septembre.

De son côté, dans un courriel adressé à CBC /Radio-Canada, un porte-parole de la Ville de Regina affirme que le service de transport en commun municipal surveille ses itinéraires et fournira des bus supplémentaires en cas de nécessité.

