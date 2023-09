Des enseignants manifesteront devant trois centres de services scolaires de l’Outaouais

Les membres du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais (SEO) doivent se rassembler, lundi après-midi, devant le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais, le Centre de services scolaire des Draveurs et le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées

Entre 15 h 30 et 17 h 30, les manifestants viendront dénoncer la lenteur que la partie patronale inflige à leurs représentants aux tables de négociation depuis maintenant tout près d’un an , explique le SEO par voie de communiqué.

Le SEO représente plus de 10 400 enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, du milieu carcéral, de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes au sein du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais, du Centre de services scolaire des Draveurs et du Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées.

Selon le syndicat, ses membres n’ont plus d’autres options que de durcir le ton et ainsi signifier au gouvernement que le mépris à leur égard et à l’égard de l’école publique doit cesser immédiatement .

Le manque d’écoute et l’entêtement à refuser nos solutions nous forcent à prendre les mesures nécessaires pour bien faire comprendre notre détermination et la pertinence de nos demandes. Plusieurs professeurs expérimentés pensent quitter la profession à l’issue de cette négociation si les conditions ne s’améliorent pas de façon notable. Pendant ce temps, nos vis-à-vis "pédagocrates" font la sourde oreille! dénonce la présidente du SEO , Nathalie Gauthier, dans le communiqué du syndicat.

Les enseignants disent vouloir parvenir rapidement à un règlement qui reconnaît leur apport à la société et valorise leur profession .

Pour le syndicat, il est essentiel que l’amélioration des conditions de travail et la bonification des conditions salariales soient au cœur de l’entente.

Les membres du SEO détiennent un mandat de grève générale illimitée depuis le 6 juin dernier.