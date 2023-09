Jean-Guy Paré honoré au Cégep de Trois-Rivières

En plus d'avoir été député péquiste et maire de Saint-Pierre-les-Becquets, Jean-Guy Paré a été président de la Fondation de l'UQTR entre 2009 et 2016 et a siégé à divers conseils d'administration.

Photo : Gracieuseté de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)