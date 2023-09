De débris à objets d’arts : Fiona inspire une exposition

L'exposition Destruction reformulée : l’ouragan Fiona, de près et en personne est en montre au Centre des arts de la Confédération à Charlottetown. À travers des objets fabriqués à partir de débris de la tempête, 17 artistes et artisans transmettent leurs émotions et leurs expériences issus du traumatisme.

Il y avait tellement de débris partout, on ne pouvait pas rater tous les arbres, les lampadaires, les ordures, tout ce qui était éparpillé partout. Nous avons donc pensé que nous pourrions peut-être demander aux artistes de réaliser des œuvres et d'essayer d'y incorporer des débris de Fiona. C'est ainsi que tout a commencé , raconte Ayelet Stewart, directrice générale du Conseil de l'artisanat, à l'initiative.

Ayelet Stewart est la directrice du Conseil de l'artisanat de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Jane Robertson

Jessica Hutchinson fait partie du groupe qui expose. Potière depuis une quinzaine d'années à Oyster Bed Bridge, elle a mûri ses idées devant des feux de camp, alimentés par le bois des arbres déracinés.

On avait tellement de bois, d'arbres qui étaient tombés durant l'ouragan et c'est à ce moment-là que j'ai eu une petite idée. Je me suis permis de jouer un petit peu avec l'idée , explique-t-elle.

Jessica Hutchinson a fabriqué différents types d'objets parmi lesquels un lot de cuillères en argile de grès rouge, avec une glaçure à base de cendres d'épinettes qu'elle a brûlées. Les manches sont en bois flotté.

Il y a sept cuillères pour chaque arbre qui est tombé.

Pourquoi j'ai fait des cuillères? Parce que j'ai été 18 jours sans électricité. Quand t'as pas d'électricité pour 18 jours, tu manges beaucoup de soupe et de choses qui sont faciles à réchauffer. Je voulais les faire de façon très rustique et très rudimentaire pour refléter comment je me sentais après 18 jours sans électricité , détaille Jessica Hutchinson.

La glaçure utilisée par Jessica Hutchinson pour réaliser cette série de cuillière est à base de cendres d'arbres qui sont tombés pendant Fiona. Photo : Radio-Canada / Laurent Rigaux

Selon la potière, les artistes ont un rôle à jouer pour aider la population à se remettre d'une telle catastrophe.

Toutes les voix sont vraiment importantes. Que ce soit la musique ou que ça soit la danse ou l'artisanat ou quoi que ce soit, c'est vraiment important de partager nos expériences ensemble et de promouvoir plusieurs conversations , analyse-t-elle.

Peut-être que tout le monde était heureux de se lancer parce qu'ils avaient des émotions fortes et que cela les poussait à créer, à inventer quelque chose de nouveau , poursuit Ayelet Stewart, persuadé que l'artisanat est une forme de thérapie face au traumatisme.

L'exposition est en montre jusqu'au 7 janvier 2024 dans les vitrines de la promenade Frederic S. and Ogden Martin du Centre des arts de la Confédération.