La majorité des stationnements de surface du centre-ville d’Edmonton n'ont pas de permis

Un nouveau rapport de la Ville d'Edmonton indique qu’environ 90 % des 275 stationnements de surface répartis dans la capitale albertaine sont exploités sans permis valide.

La recherche menée en février et mars 2023 couvre les limites du centre-ville, incluant le quartier chinois, et s'étend vers le nord au-delà des limites du centre-ville.

Le rapport fait état d'un grand nombre de terrains de stationnement qui avaient précédemment obtenu les autorisations nécessaires, mais dont la validité a expiré depuis.

Publicité

Plusieurs d'entre eux ont également été créés à la suite de la délivrance d'un permis d'aménagement pour la démolition de bâtiments existants sur le site , peut-on lire dans le document préparé par le comité de planification urbaine du conseil municipal d'Edmonton.

Des commerçants locaux et des habitants des quartiers affirment que beaucoup des terrains visés par l’étude sont en mauvais état : parsemés de nids-de-poule, de détritus et d'espaces inoccupés. Selon eux, ce manque d'entretien nuit aux efforts déployés pour attirer un plus grand nombre de personnes dans le centre-ville d'Edmonton.

La présidente du groupe Downtown Edmonton Community League, Cheryl Probert, affirme qu'à ce stade, tout effort visant à améliorer l'apparence des terrains serait perçu comme un pas dans la bonne direction.

C'est assez simple. J'aimerais voir ces espaces entretenus et que le strict minimum soit fait pour les réparer , explique-t-elle. Si l'on ajoute à cela les problèmes sociaux et de sécurité, réels ou perçus, il n'y a vraiment pas de quoi inciter les gens à sortir et à se promener dans les rues.

Ces stationnements de surface non entretenus rendent vraiment peu attrayantes de grandes parties de nos quartiers du centre-ville.

Toutefois, le comité de planification urbaine souligne qu'une mise en œuvre complète visant à mettre en conformité tous les terrains non autorisés pourrait être un long processus qui exigerait davantage de financement et de ressources.

Publicité

Règlements de la Ville d'Edmonton

Les propriétaires fonciers, qui ne sont pas nécessairement les exploitants du stationnement, sont censés être tenus responsables de l'entretien et des réparations de leurs terrains. En revanche, le rapport de la Ville n'inclut pas les stationnements souterrains ni les garages couverts.

L'année dernière, le conseil municipal a adopté une motion de la conseillère du quartier Métis Ashley Salvador réclamant un rapport sur la question des stationnements. Cette dernière demandait également que des détails soient fournis sur les options permettant d'accélérer le réaménagement des terrains de surface dans le centre d'Edmonton, et sur l'éventuelle suppression progressive des terrains sans permis.

Ashley Salvador a dit à Radio-Canada/ CBC que la fermeture des places de stationnement pourrait faire de celles-ci des terrains vacants non entretenus, une option qu'elle considère comme quelque chose d’indésirable.

La Ville devrait appliquer ses règlements et imposer des amendes de manière cohérente sur toute la ligne , affirme-t-elle

La situation n'est pas équitable pour les quelques exploitants de stationnement qui respectent les règles, ajoute la conseillère municipale.

Le comité de planification urbaine de la Ville doit examiner le rapport mardi. Ashley Salvador a fait savoir qu'elle souhaitait étudier la possibilité d'augmenter les amendes de manière à ce que l'argent récolté soit réinvesti dans le développement du centre-ville.

Puneeta McBryan, directrice générale de la Edmonton Downtown Business Association, estime qu'il relève de la responsabilité de la Ville d'établir des normes en la matière et de les faire respecter.

Nous espérons au moins que le conseil municipal sera ferme et demandera à l'administration de faire quelque chose pour remédier à l'état de ces terrains de stationnement , conclut-elle.

Avec les informations de Madeline Smith