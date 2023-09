Des manifestations prévues partout au Canada pour la fouille d’une décharge à Winnipeg

Des manifestations sont organisées dans au moins 17 villes canadiennes, lundi, pour réclamer la fouille du dépotoir de Prairie Green à Winnipeg. Les restes de deux femmes autochtones qui seraient les victimes d'un tueur en série présumé se trouveraient dans la décharge, selon la police.

Une manifestation est entre autres prévue à Winnipeg, au Palais législatif, sur le coup de midi. Une autre doit avoir lieu sur la colline du Parlement à Ottawa, alors que les travaux reprennent à la Chambre des communes après la pause estivale.

Cette mobilisation est organisée par les familles de Morgan Harris et de Marcedes Myran, dont les dépouilles se trouveraient au dépotoir Prairie Green, situé au nord de Winnipeg.

Les familles des victimes réclament la fouille du dépotoir depuis décembre dernier et comptent réitérer leur message.

La cheffe de la Première Nation de Long Plain, Kyra Wilson, s'est elle aussi prononcée en faveur des fouilles. Les gens ne sont pas des déchets , lance-t-elle.

Nous devons nous assurer que nous continuons sur notre lancée et que les gens savent qu'il est important que tout le monde s'unisse pour que nous puissions redonner une dignité à ces femmes dans leur dernier repos.

Elle tiendra une conférence de presse lundi matin à Ottawa, en compagnie des familles et de la grande cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick.

La cheffe de la Première Nation de Long Plain, Kyra Wilson (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Depuis que le gouvernement du Manitoba a annoncé qu'il ne financerait pas les fouilles en juillet, les appels à fouiller le dépotoir Prairie Green se sont multipliés dans tout le pays. Des événements en soutien à la cause ont notamment eu lieu cet été en Saskatchewan et à Vancouver.

Il y a tellement de gens qui soutiennent les fouilles et pas seulement dans les communautés autochtones. Nous avons des alliés allochtones provenant de nombreuses organisations et de plusieurs communautés différentes , se réjouit Kyra Wilson.

Cambria Harris, une des filles de Morgan Harris, demande que la décharge du chemin Brady et celle de Prairie Green, au nord de Winnipeg, soient fouillées. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Des partis manitobains appuient les fouilles

Alors que les progressistes-conservateurs du Manitoba maintiennent qu'ils ne financeront pas les fouilles, citant notamment un risque pour la sécurité des travailleurs, Kyra Wilson rappelle que d'autres partis ont promis de les soutenir.

Le chef du NPD du Manitoba, Wab Kinew, a assuré qu'une fouille du dépotoir Prairie Green aurait lieu « dès que possible » si son parti forme le prochain gouvernement après l'élection du 3 octobre. Les libéraux du Manitoba se sont engagés à couvrir la moitié des coûts de l'opération.

La cheffe du Parti vert du Manitoba, Janine Gibson, a affirmé lors dévoilement de la plateforme électorale de son part isamedi qu'elle était favorable à une fouille et qu'elle pourrait être effectuée de manière moins coûteuse et plus sûre.

Une étude de faisabilité publiée ce printemps indique qu'une fouille pourrait coûter jusqu'à 184 millions de dollars et durer jusqu'à trois ans. (Nouvelle fenêtre)

Le gouvernement fédéral n'a pas pris d'engagement ferme quant au financement d'une éventuelle fouille.

Avec des informations d'Erin Brohman et de Rachel Ferstl