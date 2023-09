La société de développement du Port de Sydney pense embaucher un chasseur de têtes pour trouver un nouveau PDG.

Marlene Usher a pris sa retraite en juin. Le président du conseil d'administration, James Kerr dit que des annonces ont été diffusées et qu'un candidat s'est vu proposer le poste, mais que les négociations avaient échoué.

Ouvrir en mode plein écran Marlene Usher, PDG de longue date, qui a pris sa retraite en juin, a contribué à l'implantation de nouvelles entreprises à l'intérieur et à l'extérieur du pavillon de croisière Joan Harriss. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Par contre, il assure que les opérations portuaires au Joan Harris Cruise Pavilion, sur le front de mer du centre-ville de Sydney, en Nouvelle-Écosse, se poursuivent comme d'habitude.

Il ne faut pas penser que nous attendons simplement qu'un PDG vienne à notre rencontre , soutient James Kerr. Nous allons toujours chercher et continuer de travailler sur nos projets.

James Kerr explique que le conseil d'administration pourrait publier à nouveau le poste et élargir les marchés sur lesquels les annonces sont diffusées, ou il pourrait engager une agence de recrutement.

Nous n'avons pas encore fait beaucoup de recherches à ce sujet et nous sommes juste en train d'examiner les coûts pour voir si c'est quelque chose que nous devrions faire , dit-il.

En attendant, il ajoute que le personnel est tout à fait capable de faire fonctionner le port.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs nouvelles entreprises ont ouvert leurs portes dans le centre-ville de Sydney près du port. Photo : Radio-Canada / ROBERT SHORT

Le port a un programme complet de visites de navires de croisière cette saison et a ouvert un certain nombre de nouvelles entreprises à l'intérieur et à l'extérieur du pavillon de croisière dans des conteneurs maritimes sur le quai.

Il prévoit également d'ouvrir un marché urbain à l'intérieur et de construire de petits espaces de vente au détail sur une nouvelle promenade prévue pour l'anse à côté du grand violon sur le front de mer du centre-ville de Sydney.

Le port doit également effectuer des réparations majeures sur une partie du quai.

James Kerr assure que ces plans sont toujours en cours, même s'il n'y a pas de PDG en place.

Ni le port ni le conseil d'administration ne font du surplace , dit-il. Il nous faut juste un peu plus de temps que prévu pour trouver notre PDG.

Avec les informations de Tom Ayers de CBC