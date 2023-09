Plusieurs régions touchées par la mauvaise qualité de l’air en Saskatchewan

Environnement Canada a publié lundi des bulletins spéciaux sur la qualité de l’air dans plusieurs régions de la Saskatchewan, dont Saskatoon.

Selon l'agence fédérale, la fumée de feux de forêt se propagera graduellement vers l'est et sur certaines régions de la Saskatchewan lundi, ce qui provoquera une visibilité réduite et une mauvaise qualité de l'air .

Selon les prévisions d'Environnement Canada, la majeure partie de la fumée devrait avoir quitté la région d'ici mardi matin.

Environnement Canada rappelle que la fumée des incendies de forêt peut être nocive pour la santé et qu’il est important de prendre des mesures pour se protéger.

Les personnes atteintes d’une maladie pulmonaire (comme l’asthme) ou d’une maladie cardiaque, les personnes âgées, les enfants, les personnes enceintes et les personnes qui travaillent à l’extérieur risquent davantage de subir des effets de la fumée sur leur santé , note l’agence fédérale.

Selon le site Web de l'Agence de sécurité publique de la Saskatchewan (SPSA) (en anglais) (Nouvelle fenêtre), en date du 18 septembre, il y a toujours 20 feux actifs dans la province, dont 1 qui n'est pas maîtrisé.