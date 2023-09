La mairesse de Montréal, Valérie Plante, se rend en mission cette semaine dans la Grosse Pomme pour discuter avec d’autres dirigeants de la lutte contre les changements climatiques et de la finance durable. Une rencontre avec le maire de la ville, Eric Adams, et une participation à un Sommet des Nations unies sur la transition écologique sont entre autres prévus, a annoncé son cabinet lundi matin.

La question de la finance durable sera au cœur de cette mission, a affirmé la mairesse dans un communiqué.

Nous devons rallier toutes les forces de l’écosystème économique pour réussir cette transition. On ne parle plus de climat sans parler de finances. Et on ne doit certainement plus parler de finances sans parler du climat , a-t-elle poursuivi.

Elle prononcera le discours d’ouverture de la Conférence annuelle du Nasdaq et participera à une table de discussion organisée par Montréal International, Finance Montréal et Investissement Québec International (IQI).

La mairesse est également invitée à prendre la parole lors d’une rencontre du Comité directeur du réseau C40, qui se tiendra en présence des maires et mairesses de Londres, Paris, Tokyo, Buenos Aires, Nairobi et Dakar.

La mairesse aura aussi l’occasion de s’entretenir avec le maire de New York, Eric Adams, pour discuter de transition écologique, d’itinérance, de logement abordable, de transport et de sécurité publique.

Sa mission se conclura mercredi aux Nations unies pour le Sommet sur l’ambition climatique, dont l’objectif de ce Sommet est de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

Le premier ministre François Legault sera également à New York ce mercredi, dans la cadre du Sommet. Il s’agit du seul premier ministre canadien à avoir été invité par le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.