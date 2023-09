Le retrait d'une foreuse de plusieurs millions de dollars coincée sous une rue de l'ouest de Toronto a encore été retardé, alors que les coûts de l'opération montent en flèche.



La Ville prévient que ce ne serait peut-être pas le dernier revers avant la fin du projet de modernisation des égouts dans le quartier près de l'intersection de la promenade Old Mill et de la rue Bloor Ouest. La foreuse est restée prise sous terre durant les travaux.

Le mois dernier, les fonctionnaires municipaux ont averti les résidents que le projet de construction, qui devait être achevé cet automne, sera plutôt terminé d'ici décembre. D'après des documents municipaux, le sous-traitant sortira la foreuse dans 4 à 6 semaines.

Certains travaux de restauration supplémentaires n'auront lieu qu'au printemps.

Tout le monde dans le quartier se sent de plus en plus frustré , affirme la résidente Tanya Boswick.

On a l'impression que ce projet ne va jamais se terminer , ajoute-t-elle.

Un avis envoyé aux résidents du quartier attribue ce retard à la complexité du projet, qui a lieu sous terre dans des espaces confinés et aux conditions variables . Mais les fonctionnaires préviennent que ce n'est peut-être pas le dernier retard du genre.

Le calendrier actuel représente notre meilleure estimation basée sur des facteurs connus et observables , assurait la Ville de Toronto le mois dernier dans une mise à jour du projet.

Cependant, en raison des conditions souterraines variables, des conditions météorologiques et d'autres circonstances imprévues potentielles, l'horaire est susceptible de changer , note du même souffle le personnel municipal.

Ouvrir en mode plein écran La foreuse est embourbée depuis plusieurs mois maintenant. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Un cauchemar pour les résidents

Selon Tanya Boswick, les résidents sont aux prises avec des équipements lourds, de la saleté et des vibrations depuis le début du projet. Elle est sceptique quant au respect du calendrier révisé.

L'hiver approche et une tonne de parties du quartier sont en mauvais état. Il y a constamment du bruit , déplore-t-elle.

Nous n'avons pas de moments de répit face au cauchemar de ce projet.

La machine, un microtunnelier de trois millions de dollars, est sous terre depuis le printemps dernier. À l’époque, le coût de l’opération devait être de 9 millions de dollars, mais les frais de l'opération de sauvetage ont depuis presque triplé et s'élèvent maintenant à 25 millions de dollars.

La Ville affirme que l'entrepreneur doit désormais effectuer une partie des travaux restants de manière séquentielle plutôt que simultanée , ce qui ajoutera des mois de travaux au calendrier.

Selon un directeur du département des services d'ingénierie et de construction, Mika Raisanen, le mortier utilisé pour stabiliser le sol à proximité s'est infiltré dans le tunnel près de la machine, ce qui a entraîné le retard.

Il semble que [le microtunnelier] sera retiré dans les prochaines semaines et c'est vraiment une étape importante pour nous, car nous pourrons alors continuer le travail restant et conclure [le projet] , assure-t-il.

Ouvrir en mode plein écran La foreuse coincée mesure 1,5 mètre de diamètre et cinq mètres de longueur. Les entrepreneurs municipaux tenteront de le retirer en morceaux du tunnel sous la promenade Old Mill dans les semaines à venir. Photo : Ville de Toronto

Les travaux de creusement d'un nouvel égout pluvial sur la promenade Old Mill ont commencé en mars 2022. Le projet a été conçu pour remédier aux inondations chroniques des sous-sols dans le secteur.

Le personnel municipal avait alors choisi d'utiliser un microtunnelier télécommandé de 1,5 m de large et de 5 m de long pour creuser le nouveau tunnel d'égout.

Le plan prévoyait que la machine soit installée à 18 m sous terre et qu'elle parcourt 282 m jusqu'à un puits de sortie préconstruit à l’ouest de la rue Bloor.

Les ouvriers devaient placer la machine en profondeur pour éviter tout contact avec la ligne de métro Bloor-Danforth située à proximité.

Mais alors qu'il ne restait plus que sept mètres à parcourir, la machine a heurté 14 tirants d'acier souterrains d'un immeuble à copropriété voisin. Elle s'y est prise au piège et est maintenant tordue et détournée de sa trajectoire.

Ouvrir en mode plein écran Cette photo a été prise sous terre peu après que la machine se soit coincée. Photo : Radio-Canada / Ville de Toronto

La Ville dit travailler le plus rapidement possible pour terminer les travaux

Selon M. Raisanen, la machine doit être retirée du sol pour terminer les travaux de protection contre les inondations dans le sous-sol.

Les entrepreneurs espéraient initialement récupérer la foreuse au début du mois d'avril. Le reste des travaux au niveau des égouts devait être terminé d’ici l’automne.

Le directeur dit comprendre la frustration des résidents devant ces retards additionnels.

Ils peuvent être assurés que nous faisons avancer les choses aussi rapidement que possible et de la manière la plus sécuritaire possible pour les travailleurs et le public , dit Mika Raisanen.

Ouvrir en mode plein écran Le résident John Guglielmo affirme que les résidents du quartier sont frustrés par le retard du retrait d'un microtunnelier de leur rue. Les travaux durent depuis des années et un retard supplémentaire a été annoncé le mois dernier. Photo : Radio-Canada / Michael Cole

John Guglielmo habite près du chantier de construction où la foreuse a été placée pour la première fois sous terre. Ce trou est toujours ouvert, mais il est actuellement clôturé.

Ces résidents du quartier ont également eu à faire face à une année de construction dans le parc Etienne Brûlé voisin, avant les travaux d'égouts.

Cela fait plus de trois ans au total que notre quartier fait l'objet de travaux de construction majeurs , soutient John Guglielmo. Cela nous perturbe , témoigne-t-il.

John Guglielmo exhorte la Ville de Toronto à terminer les travaux en décembre et à faire ensuite la lumière sur tout ce qui n'a pas fonctionné.

Je pense que nous méritons d'avoir des réponses [puisque c'est] l'argent des contribuables qui est utilisé, pense le Torontois.

Avec les informations de Shawn Jeffords de CBC News