Dix ans après qu’un autobus d’OC Transpo eut percuté un train de VIA Rail dans le sud d’Ottawa, faisant six morts, l’amélioration du passage à niveau très fréquenté se fait toujours attendre. Cette recommandation pourrait prendre encore des années avant de voir le jour.

La collision s’est produite le 18 septembre 2013, à l’est de la station Fallowfield dans le quartier de Barrhaven, là où le Transitway tourne vers le nord et traverse la voie ferrée avant de continuer le long de l’avenue Woodroffe.

Cinq passagers du bus, et le chauffeur Dave Woodard, sont morts dans l’accident. Des dizaines d’autres ont été blessés.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a émis cinq recommandations, lors de la publication de son rapport en 2015.

Le BST recommandait au ministère des Transports, en consultation avec les provinces, d’élaborer des lignes directrices exhaustives sur l'installation et l'utilisation des écrans d'affichage vidéo de bord, afin de réduire le risque de distraction chez les conducteurs.

L’une d’entre elles demandait à la Ville d’Ottawa de reconsidérer la nécessité d’établir un saut-de-mouton aux passages à niveau de l’avenue Woodroffe, du Transitway et du chemin Fallowfield , indépendamment de toute directive ou de toute loi fédérale.

En fait, la Ville envisage un tel projet depuis au moins deux décennies, en s’appuyant initialement sur des évaluations environnementales menées dans les années 1990. Les résidents étaient cependant opposés à l’idée d’un passage supérieur et, au début de 2003, les ingénieurs avaient jugé les conditions souterraines de la zone inaptes à un passage inférieur.

Dans une mise à jour la semaine dernière, le BST a confirmé que Transports Canada avait mis à jour ses directives concernant les moniteurs vidéo en février 2019 avant de publier, deux mois plus tard, de nouvelles lignes directrices pour l'évaluation des sauts-de-mouton.

Qu’est-ce qu’un saut-de-mouton? Il s'agit du passage d'une route par-dessus une autre voie de communication pour éviter un croisement à niveau.

Le projet a été relancé en 2017, lorsque le conseil municipal a approuvé une étude de faisabilité pour des passages à niveau à Woodroffe, à Fallowfield et au Transitway. En 2020, le plan conceptuel est passé à la phase de conception fonctionnelle avec l’approbation d’une évaluation environnementale de la phase 3 du train léger, qui devrait finir par atteindre le quartier de Barrhaven.

Ce rapport sera officiellement déposé le mois prochain, et la province devrait approuver le projet en avril.

Un projet coûteux

La directrice de la planification des transports de la Ville d’Ottawa, Vivi Chi, a admis que les deux projets pourraient être réalisés séparément, mais cela serait extrêmement coûteux, a-t-elle précisé dans une déclaration écrite.

Bien que le plan actuel soit de construire les trois sauts-de-mouton en même temps que le train léger de Barrhaven, il existe la possibilité de procéder aux passages à niveau séparément, au coût de 535 millions de dollars , a écrit Mme Chi.

La Ville s’engage à travailler avec les niveaux supérieurs de gouvernement pour obtenir d’éventuelles occasions de financement pour ce projet afin que celui-ci puisse passer à la conception détaillée et à la construction.

Selon le BST , bien que les délais n’aient pas été précisés, la Ville d’Ottawa estime que ce sera dans au moins huit ans et que cela dépendra du financement et des autres gouvernements .

Néanmoins, le Bureau estime que la Ville a démontré une intention satisfaisante de mener à bien le projet.

Une impatience croissante

Le président de la section locale 279 du Syndicat uni du transport, Clint Crabtree, a affirmé que c’est une mesure qui aurait dû être prise immédiatement et qu’elle aurait dû avoir préséance sur tout .

Je ne vois pas pourquoi cela a pris 10 ans et que rien n’a été fait. Je trouve ça inacceptable , a dit le président dont le syndicat représente de nombreux employés d'OC Transpo, y compris les chauffeurs.

La Ville a pris certaines mesures pour améliorer la sécurité à proximité du lieu de l'accident, notamment en gardant l'approche libre de toute obstruction visuelle et en réduisant la limite de vitesse à 50 km/h, au lieu de 60 km/h. Selon le BST , OC Transpo a intensifié la surveillance de la vitesse.

Les conducteurs sont également confrontés à moins de distractions grâce à l'introduction de boucliers en plexiglas, et les écrans de moniteur vidéo sont désormais désactivés lorsque l’autobus est en mouvement.

En décembre 2015, un rapport du BST avait conclu que le chauffeur Dave Woodard, qui est également mort dans l'accident, avait probablement été distrait par un écran vidéo servant à surveiller les passagers se trouvant au niveau supérieur de l'autobus à deux étages.

De plus, VIA Rail et la Ville d’Ottawa ont amélioré les communications concernant les passages à niveau où les trains et la circulation se croisent.

Le conseiller de Barrhaven-Est, Wilson Lo, est un ancien conducteur d’OC Transpo. Représentant maintenant les citoyens du quartier où a eu lieu la tragédie en 2013, il a tenu à rappeler que son ancien employeur répète constamment aux conducteurs de rester vigilants à l’approche des passages à niveau.

Cette culture de la sécurité autour de ces passages à niveau s’est certainement améliorée et a été vraiment ancrée dans l’esprit des opérateurs. [L’accident] a réveillé quelque chose dans l’organisation concernant les passages à niveau.

Selon l’élu, certains résidents restent très fortement favorables au saut-de-mouton malgré le coût énorme et les perturbations inévitables qu’un tel projet entraînera. M. Lo a aussi reconnu que la Ville risque de commémorer plusieurs de ces sombres anniversaires avant qu’un tel projet ne soit réalisé.

Même si le projet est financé, il faudra encore plusieurs années avant que les premières pelletées de terres ne soient mises en chantier , a poursuivi Wilson Lo.

Quoi qu’il en soit, le Bureau de la sécurité des transports du Canada a promis qu’il allait continuer de demander des mises à jour à la Ville d’Ottawa, car les risques identifiés demeureront tant et aussi longtemps que le problème n’aura pas été réglé.