Le film acadien Croque-mort. C’est beau la vie! récompensé aux prix Gémeaux

Le film acadien produit par l’Office national du film (ONF) Croque-mort. C’est beau la vie! a reçu dimanche soir le prix Gémeaux de la meilleure émission ou série documentaire dans la catégorie société.

Le film était en compétition face au documentaire québecois Je vous salue salope, l'émission de Radio Canada Laissez nous raconter, l'émission de Noovo Amour sans limite et la deuxième saison de la série de TV5 En marge du monde.

Pour le réalisateur du film, Georges Hannan, la reconnaissance de son travail par ce prix est assez bouleversante . J’ai pas beaucoup dormi la nuit dernière , concède-t-il au lendemain de sa victoire, au micro de l’émission La matinale.

Son film est une plongée avec humour dans une industrie méconnue : celle des pompes funèbres. Le réalisateur suit des croque-morts et leur donne la parole pour démystifier la mort. On ne rit pas de la mort, mais on rit de notre relation avec la mort , explique Georges Hannan.

Ouvrir en mode plein écran Le réalisateur acadien Georges Hannan s'est dit bouleversé par cette récompense aux prix Gémeaux. Photo : Radio-Canada / André Maillet

Ce projet, sur un sujet encore tabou, a vu le jour grâce à la productrice Christine Aubé, de l’ ONF . Elle a cru en ce projet. J’ai essayé de vendre ça ailleurs, mais le monde ne le voyait pas ou trouvait ça trop macabre ou ne comprenait pas où je voulais aller avec ça , raconte le réalisateur acadien.

Son documentaire est également l’un des premiers films acadiens à être récompensé aux prix Gémeaux qui célèbrent les meilleures créations télévisuelles du Canada francophone. Pour Georges Hannan, c’est vraiment excitant et un honneur de porter cette chose-là .

Ça me rend triste aussi. Ça a prit 38 ans pour qu’on soit reconnu à Montréal.

J’espère que ça ne prendra pas un autre 38 ans avant qu’on soit reconnu de nouveau. Il y a quand même des films incroyables qui sont tournés en Acadie , poursuit le documentariste actuellement en tournage au Québec pour un nouveau projet.

L’année dernière, le documentaire a été récompensé par le prix de la meilleure œuvre acadienne au Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA).

Avec des informations de l’émission La Matinale