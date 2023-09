La librairie L’Alphabet prendra les rênes d’Audition Musik

La librairie L'Alphabet et le disquaire indépendant Audition Musik de Rimouski seront bientôt voisins.

La librairie L'Alphabet a acheté le disquaire indépendant qui déménagera sur la rue Saint-Germain au cours des prochaines semaines.

Les deux commerces existent respectivement depuis 48 et 31 ans.

Ça va parfaitement dans notre mission de vendre et de distribuer de la culture. Ajouter à ça de la musique, c’est génial! , s'est enthousiasmé le président du conseil d'administration de L'Alphabet, Alain Martineau, en entrevue à Info-réveil.

Des travaux de 500 000 $ sont en cours à la librairie L'Alphabet dans le but d'accueillir Audition Musik, qui s'installera dans le local adjacent où se trouvait auparavant la Lingerie St-Germain.

Le disquaire et la librairie resteront deux entités différentes, mais il sera possible de passer d'une boutique à l'autre en restant à l'intérieur.

Il y aura des passerelles, parce qu’entre la littérature et la musique, il y a des passerelles, on doit en faire. […] Il y aura des espaces où on pourra circuler de l’un à l’autre , a précisé le codirecteur de la librairie, Louis Poulain.

Cette transaction permettra de consolider les emplois des 25 personnes qui travaillent à la librairie et des 3 du disquaire. L'ex-propriétaire et fondateur d'Audition Musik, Bernard Therriault, continuera d'ailleurs d'y travailler.

Ouvrir en mode plein écran Le disquaire indépendant Audition Musik change de propriétaire et déménagera sur la rue Saint-Germain. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Ça fait 30 ans que je travaille dans ça, j’aime toujours ça et je vais continuer à travailler pendant un an et peut-être plus, si on me le permet! , dit-il.

Si tout va bien, les lecteurs et les amateurs de musique pourront découvrir la nouvelle boutique quelque part entre la fin octobre et le début novembre.