Une minière australienne acquiert une mine de cuivre et d’or à Baie Verte

La Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a autorisé la vente de la mine de cuivre et d’or à l’entreprise australienne Auteco, après que les propriétaires précédents, Rambler Metals and Mining aient eu recours à la protection de la loi sur les faillites le printemps dernier.

Nous sommes concentrés sur le Canada , indique le PDG de l’entreprise Darren Cooke.

Les besoins créés par la décarbonation

Il estime que Rambler n’a pas exploité tout le potentiel de la mine. Avec le virage mondial vers des énergies vertes, Darren Cooke pense que la demande en cuivre va continuer à augmenter.

Ce que nous ferons, c’est du développement souterrain. Nous n’allons pas nécessairement extraire du minerai tout de suite , indique-t-il.

Il s'agit de forer correctement le gisement à l'avance et d'étudier les possibilités de construire une usine de traitement plus grande pour en faire une exploitation de classe mondiale. Ensuite, nous commencerons à augmenter le nombre d'emplois au fur et à mesure que nous reprendrons l'exploitation et que nous construirons une nouvelle mine , explique le PDG .

Il voit un boom éventuel du cuivre alors que le monde se décarbone. Le cuivre est un élément essentiel pour faire cela. Nous pensons que la demande mondiale pour le cuivre sera énorme.

L'espoir de nouveaux emplois

Environ 400 personnes dans la région de Baie-Verte dépendent de l’industrie minière. Rambler était l’employeur privé le plus important de la région.

La compagnie a connu des difficultés financières et s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites après avoir manqué à ses obligations contractuelles. L'ancien directeur général, Toby Bradbury, a déclaré dans une déclaration sous serment à la Cour suprême que le COVID-19 était au moins partiellement responsable de cette situation.

M. Cooke estime que le problème a été exacerbé par un manque d'investissement de la part de Rambler.

Mais l’arrivée d’Auteco avec ses plans d’agrandissement de la mine ne va pas tout régler.

Les actionnaires et les fournisseurs locaux sont sur la liste des créanciers non garantis et l’argent investi dans Rambler a disparu. Plusieurs ont entrepris des actions légales pour récupérer leurs pertes.

Un groupe d’actionnaires a tenté de racheter la compagnie, mais sans succès.

Auteco a acquis la propriété pour ce qu’elle considère une aubaine , au coût de 65 millions $.

Les 35 personnes qui travaillent toujours au maintien des installations restent en place, et d’autres embauches pourraient suivre, indique Darren Cooke, même si les activités de minage ne reprennent pas immédiatement.