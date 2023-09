Alexandre Tremblay élu au conseil municipal de Dolbeau-Mistassini

Les électeurs de Dolbeau-Mistassini ont choisi Alexandre Tremblay pour les représenter dans le district numéro deux.

Merci à la population de Dolbeau-Mistassini pour son appui et sa confiance!!! Ça fait chaud au cœur comme on dit! Je suis bien fier de pouvoir représenter la population de notre belle ville et ce sera un honneur pour moi de le faire!