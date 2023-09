Les incendies dans les parcs de ferrailles en hausse en Amérique du Nord

L’industrie de la récupération des métaux pointe du doigt les batteries lithium-ion pour le nombre grandissant d’incendies auxquels elle fait face.

La semaine dernière, un incendie s’est déclaré au sein du parc de ferraille chez l’entreprise American Iron Metal (AIM) à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Il a entraîné la fermeture temporaire de plusieurs écoles et l’ouverture de refuges pour les citoyens incommodés.

Le premier ministre de la province a promis qu’une enquête serait menée pour déterminer les causes de ce feu.

Ouvrir en mode plein écran Un incendie dans une pile de ferraille a forcé la fermeture de plusieurs écoles de Saint-Jean, jeudi. Photo : Radio-Canada / Roger Cosman

L’entreprise n’est pas la première à connaître un incendie de ce type. Ailleurs en Amérique du Nord, d’autres sociétés de l’industrie du recyclage de métaux ont également récemment fait face au même problème.

Cette année, le Bureau national de la sécurité des transports des États-Unis a publié un rapport sur son enquête concernant un incendie dans une barge qui transportait des métaux usagés au large des côtes du New Jersey en 2022.

Ouvrir en mode plein écran En mai 2022, un incendie s'est déclaré dans une barge qui transportait un tas de ferraille au large des côtes américaines. Photo : Gracieuseté : Garde côtière américaine

Le Bureau n’a pas été en mesure de déterminer la cause exacte de l’incendie, mais note dans son rapport que ce n’est pas un incident isolé.

Bien que les cargaisons de ferraille ne soient généralement pas dangereuses et ne présentent qu'un faible risque d'incendie, plusieurs incendies ont eu lieu récemment , est-il écrit dans le rapport.

Les rédacteurs du document pointent notamment du doigt les batteries lithium-ion qui sont de plus en plus nombreuses à être mises au rebut dans les parcs de ferrailles.

Ouvrir en mode plein écran La demande mondiale de minéraux critiques monte en flèche, parce qu’ils sont essentiels à la fabrication de batteries pour les voitures électriques et les appareils électroniques, de même qu'à la construction de panneaux solaires et d’éoliennes. Photo : Radio-Canada

Ces batteries sont présentes dans les téléphones intelligents, les ordinateurs portables ou les trottinettes électriques par exemple.

Elles emmagasinent plus d’énergie que les batteries traditionnelles et représentent un risque d'incendie et d’explosion quand elles sont endommagées, mal fabriquées ou mal manipulées.

En raison de ce risque, elles sont interdites dans les bagages de cabine des compagnies aériennes.

En janvier 2022, un incendie s’est déclaré dans un parc de ferraille dans le port de Newark, dans le New Jersey. L’entreprise qui gère ces installations est également celle qui est propriétaire de la barge qui a pris feu au large des côtes de l'État.

Publicité

Interrogé par le Bureau national de la sécurité des transports des États-Unis, le vice-président de la société European Metal Recycling Ltd. qui a plus de 20 ans d’expérience dans le secteur, a assuré que ces batteries lithium-ion sont un fléau pour l’industrie.

C’est un problème qui grandit chaque mois, chaque année dans notre industrie , cite le Bureau américain de la sécurité des transports.

La mairesse veut mettre fin aux activités d' AIM

À Saint-Jean, la mairesse Donna Reardon souhaite tout faire pour éviter un nouvel incendie dans les installations d’ AIM .

Elle souhaite que la province ou le port trouve une solution pour mettre fin au bail ou au permis d’exploitation de l’entreprise.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Saint-Jean Donna Reardon estime qu'il est temps de mettre un terme au permis d'exploitation d'AIM pour éviter qu'un nouvel incendie se produise. Photo : Radio-Canada

AIM est en activité au port de Saint-Jean depuis 2002 et dispose d’un bail de 40 ans. Son activité a considérablement augmenté depuis 2011. Cette expansion avait été approuvée sur le plan environnemental par les gouvernements provincial et fédéral qui se basaient sur un avis de l’autorité portuaire de la ville.

Les autorités pensent que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences négatives importantes sur l'environnement , est-il écrit dans l'approbation environnementale du fédéral.