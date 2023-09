Stat et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé s’illustrent au Gala des Gémeaux

Stat s’est distingué dimanche soir au 38e Gala des prix Gémeaux en ajoutant pas moins de trois trophées à sa collection, pour un total de quatre statuettes. La minisérie de Xavier Dolan La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé a continué sur sa lancée et a atteint la barre des six trophées, avec deux prix d’interprétation décernés à Anne Dorval et à Patrick Hivon.

Pierre-Yves Lord, qui succédait à Véronique Cloutier à l’animation de la cérémonie-reine des prix Gémeaux cette année, a été le chef d’orchestre d’un gala plus gentil que moqueur. La soirée réglée au quart de tour a vu défiler plusieurs performances d’envergure, dont un numéro d’ouverture dans lequel la chorale de Y'a du monde à messe a partagé la scène avec plusieurs autres ensembles musicaux.

Avant même le début de la soirée au Théâtre Maisonneuve, les jeux étaient faits : le Bye bye 2022 était déjà le grand gagnant du rendez-vous de la télé québécoise. La production avait mis la main sur huit trophées lors du Gala de l’industrie (jeudi) et du Gala d’ouverture (dimanche après-midi), durant lesquels la grande majorité des prix Gémeaux sont distribués.

Ouvrir en mode plein écran Le numéro d'ouverture du Gala des prix Gémeaux 2023. Photo : Radio-Canada

N’empêche, la cérémonie de dimanche soir a été haute en émotions. Tôt dans la soirée, Anne Dorval a ému la foule en recevant le prix du meilleur premier rôle pour une série dramatique, catégorie dans laquelle Xavier Dolan, réalisateur de La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, était aussi nommé.

Je déteste me voir vieillir à l'écran, a confié celle qui joue Madeline Larouche, la matriarche de la série. Ça s'adresse à toi, Xavier [Dolan]. Dans le premier épisode de La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé, tu m'as fait vieillir de 20 ans, et tu m'as fait mourir. Mais dans le même épisode, tu m'as fait ressusciter.

À chaque fois que je suis au bord du gouffre, j'ai l'impression que tu me ressuscites un peu , a ajouté la complice de longue date de Xavier Dolan.

Ouvrir en mode plein écran Anne Dorval en recevant son prix sur scène dimanche soir. Photo : Radio-Canada / Eric Myre

L’adaptation de la pièce de théâtre de Michel Marc Bouchard a gagné un sixième prix grâce à la performance de Patrick Hivon, mais s’est fait coiffer par le thriller financier Avant le crash dans la catégorie de la meilleure série dramatique.

Stat et Suzanne Clément s’illustrent

Le duel des quotidiennes a été remporté par le drame juridique Indéfendable dans la catégorie de la meilleure série quotidienne. L’émission de TVA, qui était première sur la ligne de départ des prix Gémeaux avec pas moins de 14 nominations, devra toutefois se contenter de ce trophée cette année.

Stat, la quotidienne d’ICI Télé, est pour sa part repartie avec trois trophées dimanche soir, dont celui du meilleur premier rôle (Suzanne Clément), du meilleur rôle de soutien (Geneviève Schmidt), et du meilleur texte pour une série dramatique quotidienne. Elle avait déjà remporté le prix de la meilleure réalisation dans cette catégorie à l’occasion du gala d’ouverture, dimanche après-midi.

Ouvrir en mode plein écran Geneviève Schmidt a remporté un prix Gémeaux pour son personnage de chirurgienne générale dans «Stat». Photo : Radio-Canada / Eric Myre

Outre celles précédemment nommées, seule une autre série a surpassé Stat en nombre de statuettes : Lou et Sophie, qui avait remporté cinq trophées durant les deux premiers galas des prix Gémeaux.

Lou et Sophie a fait le tour du chapeau dimanche, en remportant un prix pour le meilleur texte, la meilleure réalisation, et la meilleure émission de sa catégorie (jeunesse).

La satire de Rosalie Vaillancourt et de Pierre-Yves Roy Desmarais Complètement Lycée a relevé le même défi dans la catégorie comédie ou comédie dramatique. Même chose pour l’adaptation du roman d'Anaïs Barbeau-Lavalette Je voudrais qu’on m’efface (série pour les médias numériques), et le jeu-questionnaire jeunesse de Pierre-Yves Lord 100 Génie (jeu).

Le prix du public à Discussion avec mes parents

François Morency a visiblement touché le public avec son émission Discussion avec mes parents, dans laquelle il partage les échanges colorés qu'il a avec ses parents et leur entourage. La série a été choisie par les internautes pour le prix du public Fonds Cogeco.

Ouvrir en mode plein écran François Morency a remercié le public en recevant son prix Gémeaux, dimanche soir. Photo : Radio-Canada / Eric Myre

Le drame policier Alertes, de son côté, a réussi un doublé dans les catégories de la meilleure série et des meilleurs textes pour une série dramatique annuelle, devant les intrigues rurales de 5e rang.

Toujours dans la catégorie des séries dramatiques annuelles, Catherine Trudeau a mis la main sur le trophée du meilleur premier rôle pour son personnage de Catherine Thomas dans Les moments parfaits.

La fiction de Simon Boulerice Chouchou, citée à six reprises, a finalement gagné un seul trophée. L’auteur prolifique s’est illustré dans la catégorie des meilleurs textes pour une série dramatique.

Du côté des prix d’animations, Katherine Levac s’est illustrée dans la catégorie humour pour le plus récent Gala les Olivier, Jean-Philippe Dion dans la catégorie entrevues ou talk-show pour La vraie nature, France Beaudoin dans la catégorie variétés pour En direct de l’univers, et Mathieu Pichette dans la catégorie jeunesse pour Bizarroscope.

Au total, pas moins de 95 prix Gémeaux ont été distribués au fil des trois galas de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision (section Québec). 17 prix ont été remis lors de la cérémonie principale dimanche soir.