Surdoses : Santé publique Toronto a émis trois alertes cet été

Cet été, Santé publique Toronto a constaté une hausse des appels d'urgence liés aux opioïdes, déclenchant ainsi trois alertes en matière de drogue, suscitant une vive inquiétude parmi les professionnels de la santé de la ville.

La dernière alerte a été émise le 7 septembre. La Ville a enregistré 11 surdoses mortelles présumées au cours de la semaine précédent l’alerte, soit le double de la moyenne hebdomadaire. Il s'agit d'un instantané local d'un phénomène bien documenté : les rapports publiés la semaine dernière signalent une augmentation des décès par surdose de drogue dans l'ensemble de la province et du pays depuis le début de la pandémie.

Nous sommes confrontés à une crise de toxicité des drogues , a déclaré la Dre Shovita Padhi, médecin-hygiéniste adjointe de la Ville. Nous continuons à surveiller grâce à nos services de contrôle des drogues et à encourager les gens à faire tester leurs drogues.

Des activistes soutiennent que bien que les alertes de santé publique puissent témoigner d'une augmentation récente des décès par surdose, le problème de l'approvisionnement en drogues de rue ne date pas d'aujourd'hui. Ils affirment que tant que tous les niveaux de gouvernement ne s'engageront pas à financer davantage de services de réduction des méfaits et à apporter des changements politiques à long terme, la crise des opioïdes continuera de s'aggraver.

Nat Kaminski est la présidente du Ontario Network of People Who Use Drugs [Réseau ontarien des personnes qui consomment des drogues, traduction libre], une association provinciale qui vise à influencer les politiques en matière de drogues. En tant que travailleuse de la réduction des méfaits dans la région du Grand Toronto, Mme Kaminski exhorte les gouvernements à agir rapidement face à ces décès.

Tant que nous n'aurons pas autre chose qu'un approvisionnement en drogues empoisonnées à offrir aux personnes qui consomment des drogues, et tant que nous n'aurons pas davantage de financement, de soutien et de services disponibles dans chaque ville, nous continuerons à voir des gens [...] mourir , a déclaré Mme Kaminski. Nous avons besoin de plus d'alliés. Nous avons besoin de plus de défenseurs. Nous avons besoin de plus de financement.

À Toronto, les décès liés aux surdoses ont augmenté de manière irrégulière ces dernières années. Selon les données préliminaires de 2022 de la Ville, on a enregistré 508 décès dus à la toxicité des opioïdes, contre 590 l'année précédente, soit une augmentation d'environ 100 % par rapport à 2019.

Dre Padhi explique que Santé publique Toronto élabore une stratégie en matière de santé mentale et de toxicomanie pour s'attaquer à cette crise sous différents angles et continue de plaider en faveur de services de consommation supervisée. Elle demande également au gouvernement fédéral de décriminaliser toutes les drogues à usage personnel.

Karen McDonald, cheffe d'équipe du programme de réduction des méfaits du Drug Checking Service de Toronto, souligne que le principal facteur à l'origine des décès par surdose est le marché des drogues illicites contaminées et toxiques et imprévisibles . Selon elle, les échantillons du marché noir montrent de plus en plus une combinaison d'opioïdes très puissants, de dosages incohérents et la présence d'autres dépresseurs du système nerveux central et respiratoire. Depuis son ouverture en 2019, ce service gratuit et anonyme a vérifié plus de 5000 échantillons de drogue.

Il n'est pas surprenant que cela continue de se produire , a déclaré Mme McDonald, parce qu’il y a peu de services d'intervention et que ceux-ci sont difficilement accessibles.

Mme Kaminski ajoute qu'il est essentiel que les individus ne consomment pas de drogues seuls et que ceux qui les accompagnent apprennent à utiliser la naloxone au besoin.

Ouvrir en mode plein écran Une trousse de naloxone, l’antidote aux dépressions respiratoires causées par une surdose d’opioïdes. Photo : Radio-Canada / Patrick André Perron

Les personnes qui consomment des drogues méritent le droit à la vie , a déclaré Mme Kaminski.

Au cours des dernières années, l'Ontario a rendu obligatoire l'utilisation de trousses de naloxone – un médicament capable d'inverser une surdose d'opioïdes – dans les lieux de travail à haut risque et a lancé un fonds de rétablissement des dépendances de 90 millions de dollars valable jusqu'en 2024.

De même, dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 46,2 milliards de dollars afin d'offrir aux Canadiens un accès rapide et équitable à des services de santé mentale et de toxicomanie .

Avec les informations de CBC News