Les Capitales l’ont fait. Pour une seconde année consécutive, Québec est champion de la Ligue Frontière grâce à une victoire sans équivoque de 12 à 3 contre les Otters d’Evansville.

La pression était immense.

En avance 2 à 0 dans la série, Québec a vu les Otters remporter les troisième et quatrième parties pour créer l’égalité et forcer la tenue d’un cinquième et ultime match, dimanche soir.

Les Capitales se sont cependant présentés sans complexe au stade Bosse Field d’Indiana et ont débuté la rencontre sur les chapeaux de roues.

En deuxième manche, Québec y est allé d’une poussée de trois points. Une manche plus tard, la formation québécoise ajoutait trois points supplémentaires pour faire 6-0.

Ouvrir en mode plein écran Il s'agissait du septième titre de champions, toute ligue confondue, pour le gérant Patrick Scalabrini à la barre des Capitales. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Perron-Drolet

Les Otters venaient ensuite réduire l’écart avec deux points en quatrième manche et un en cinquième pour faire 6-3.

Publicité

Malgré tout, les Capitales n’allaient plus regarder en arrière.

Des ballons sacrifices de David Glaude et T.J. White et une solide claque de Juremi Profar redonnaient une confortable avance aux Capitales et faisaient 9-3.

Quelques instants plus tard, une erreur des Otters permettait à Justin Gideon de franchir le marbre pour inscrire le 10e point des siens.

En septième manche, Jonathan Lacroix et David Glaude venaient inscrire les 11e et 12e points des siens, tous deux synonymes de dernier clou dans le cercueil des Otters.

L'as releveur Frank Moscatiello est ensuite aller fermer les livres en obtenant les trois retraits nécessaires en neuvième manche pour offrir le titre à sa formation.

Publicité

Succès de A à Z

Québec ne pouvait couronner une saison exceptionnelle d’une autre façon.

Avec un bilan de 61 victoires et 35 revers, les Capitales ont fait leur entrée en séries éliminatoires avec le titre de champions de saison régulière en poche. Plus tôt cet été, Patrick Scalabrini et sa bande ont battu le record de l’organisation pour le nombre de victoires consécutives (Nouvelle fenêtre) avec une série de 14 gains sans défaite.

Ouvrir en mode plein écran Les Capitales ont connu une saison exceptionnelle sur les terrains, mais aussi à la billetterie. (Photo d'archives) Photo : Yanick Maltais Photographie / Yanick Maltais

Sans oublier les nombreuses salles combles (Nouvelle fenêtre) tout au long de la saison au stade Canac.

Après leur titre de l’an dernier face aux Boomers de Schaumburg, les Capitales sont donc devenus la première formation du circuit à réaliser le doublé consécutif depuis les Boulders de New York en 2013 et 2014.