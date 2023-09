Smith Falls attend avec impatience le retour de l’usine Hershey’s

Autrefois connue comme la capitale provinciale du chocolat, Smith Falls se prépare au retour de Hershey's.

C'est comme si un vieil ami revenait à la maison après 15 ans d'absence , a lancé le maire de Smiths Falls, Shawn Pankow.

Ouvrir en mode plein écran Le maire de Smiths Falls, Shawn Pankow (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Stu Mills

Ce retour est le dernier d'une série de changements autour d'une installation essentielle à l'identité et à la prospérité économique de la ville, et ce, depuis 45 ans.

Hershey's exploitait autrefois une usine dans la communauté d'environ 9000 résidents, située à environ 75 kilomètres au sud-ouest d'Ottawa.

Il y avait une image de barre de chocolat sur le château d'eau. Les groupes scolaires qui effectuaient des excursions dans la capitale pour voir le Parlement, à Ottawa, ont souvent agrémenté leur visite en s'arrêtant au centre d'accueil de Hershey's.

L'usine employait environ 400 locaux, dont Richard Kirkwood, qui y a travaillé pendant 35 ans.

C'était un bon endroit pour travailler. Cela a payé mon hypothèque pendant 30 ans , a-t-il affirmé, évoquant les barbecues familiaux, les fêtes de Noël et les journées d'athlétisme organisées par l'entreprise.

Mais tout a changé en 2007, lorsque Hershey's a délocalisé les emplois au Mexique et a fermé ses portes en Ontario.

M. Kirkwood se souvient qu'il était parmi les derniers à être licencié, mais la soudaineté de la fermeture a mis de nombreuses personnes en difficulté.

Maintenant, je n'ai plus de chèque de paie, je n'achète pas de nouvelle voiture, je n'achète pas de nouvelle maison. J'achète juste ce dont j'ai besoin. La ville a souffert , a-t-il expliqué M. Kirkwood.

Nous avons constaté un déclin de notre population, un déclin de notre assiette fiscale, une baisse des revenus entrant dans notre ville , a raconté le maire Pankow, élu pour la première fois en 2010. Cela a laissé un véritable vide [dont] il nous a fallu un certain temps pour nous remettre.

La ville a également traversé une crise identitaire. À l'époque, le maire Pankow s'est demandé ce qu'elle allait devenir sans Hershey's.

Le cannabis a remis la ville sur les rails

La légalisation du cannabis récréatif, en 2018, a provoqué un bref pic économique après que l'entreprise canadienne Canopy Growth a emménagé au 1 promenade Hershey .

Canopy Growth, mieux connu pour sa marque Tweed, est l'un des plus grands producteurs de cannabis agréés au Canada. Son ouverture a initialement attiré des touristes du monde entier pour découvrir la soi-disant capitale du cannabis au Canada.

Tweed a fait sensation lors de son ouverture en organisant un événement, le 25 août 2018, mettant en vedette l'un de ses partenaires les plus célèbres, Snoop Dogg.

Ouvrir en mode plein écran Le rappeur américain Snoop Dogg (Photo d'archives) Photo : getty images for starz / Jamie McCarthy

Sean Lawrence se souvient que les résidents regardaient depuis leur balcon le rappeur fumer un blunt de cannabis, des mois avant que l'entreprise ne commence à vendre les produits infusés au cannabis qu'elle fabriquait à l'usine.

L'industrie du cannabis a fait l'objet d'un énorme engouement , a souligné M. Lawrence, aujourd'hui président du conseil d'administration de la Chambre de commerce de Smiths Falls. Je pense que les gens pensaient que ce secteur allait prendre plus d'ampleur qu'il ne l'a fait en réalité.

Il ajoute que les réglementations gouvernementales strictes concernant les producteurs légaux ont entravé le marché.

En février, Canopy Growth a licencié 800 employés, soit environ 35 % de ses effectifs, et a annoncé qu'elle vendrait l'usine. Tweed continue d'employer un peu plus de 175 personnes à Smiths Falls, dans une autre installation.

Ouvrir en mode plein écran Canopy Growth a revendu son siège social de Smiths Falls, une ancienne usine de chocolat Hershey, à Hershey Canada Inc. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Elle a annoncé, le mois dernier, qu'elle revendrait l'installation de 65 032 mètres carrés [700 000 pieds carrés] à son propriétaire d'origine pour environ 53 millions de dollars.

Cela ouvre la voie à des retrouvailles, mais le chocolatier revient dans une ville très différente de celle qu'il a quittée.

Une ville plus indépendante

La croissance des petites entreprises, de la population et du logement a rendu la ville moins dépendante d'un seul employeur, a expliqué M. Lawrence.

Nous avons connu un véritable boom économique dans cette ville , a-t-il affirmé.

Smiths Falls a longtemps connu des cycles d'expansion et de récession, remontant au 19e siècle.

Après la construction du canal Rideau, elle est devenue un important pôle de transport dans l'Est de l'Ontario. La voie navigable qui relie Ottawa et Kingston a été achevée en 1832.

Smiths Falls a également vu l'essor et le déclin du transport ferroviaire à vapeur. Elle a été choisie comme quartier général régional de la ligne principale du Chemin de fer Canadien Pacifique en 1885, et le Chemin de fer Canadien du Nord a construit une deuxième ligne traversant la ville en 1912.

Mais cette bonne fortune a pris fin avec l'essor des moteurs diesel et des voitures, ce qui a freiné les activités de réparation, d'entretien et de service des chemins de fer.

Après des décennies de déclin, la ville s'est stabilisée grâce à l'ouverture d'un centre pour personnes ayant une déficience intellectuelle en 1951, qui, à son apogée, hébergeait environ 2500 personnes et employait plus de 800 travailleurs.

Ouvrir en mode plein écran Smiths Falls est située à environ 72 kilomètres au sud-ouest d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

L'établissement a été abandonné, en 2009, et a ensuite été cité dans un recours collectif contre deux établissements psychiatriques de l'Ontario accusés d'avoir maltraité d'anciens résidents. Les anciens résidents du Centre régional Rideau à Smiths Falls et du Centre régional de la Huronie, à Orillia, ont réglé l'affaire pour 32,7 millions de dollars.

Entre 2016 et 2021, la population de la ville a augmenté de plus de 5 % et le revenu médian des ménages a augmenté de près de 8 %. Le chômage a également diminué.

Les recettes fiscales municipales ont augmenté d'environ 50 % au cours des huit dernières années, tandis que la hausse annuelle moyenne du taux d'imposition était d'environ 1,5 %. Le budget annuel de la Ville s'élève cette année à 20,5 millions de dollars.

Le maire Pankow indique que plus de 500 nouveaux logements ont été développés depuis la collecte des données du recensement de 2021, en partie grâce à l'exode urbain déclenché par la pandémie de COVID-19, qui a vu les citadins d'Ottawa et de Toronto s'installer dans des communautés plus petites.

M. Lawrence estime que la vente de l'ancienne chocolaterie consolide la croissance récente. Il pense même que Hershey's est de retour sur le long terme.

Même si les détails sur les projets de réouverture de l'entreprise sont rares pour le moment, l'optimisme quant à l'avenir de la ville n'a jamais été aussi élevé.