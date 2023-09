Le 24e Congrès mondial du pétrole, où se réunissent les principaux acteurs mondiaux de l'industrie gazière et pétrolière, débute dimanche à Calgary. Le thème de cette année est la transition énergétique : « La voie vers la carboneutralité. »

En accord avec le thème du congrès qui se déroule du 17 au 21 septembre, l'événement change notamment de nom pour devenir le World Petroleum Congress (WPC) Energy.

Je crois que le secteur [énergétique] s'est uni pour reconnaître et apprécier le fait que nous sommes tous dans le même bateau et que nous devons tous nous attaquer au problème du changement climatique , affirme Denis Painchaud, président du Comité canadien d'organisation de la 24e édition du Congrès.

Les principaux acteurs du secteur se réunissent donc pour s'interroger sur leur contribution aux changements climatiques, ajoute-t-il.

Le Congrès mondial du pétrole en chiffres 5000 délégués

10 000 visiteurs uniques

500 orateurs

200 exposants

200 membres des médias

88 millions $ de retombées économiques attendues pour Calgary

La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, a eu droit à une visite exclusive des lieux d'exposition de l’événement, qui se tient au Centre BMO de Calgary.

Publicité

Nous sommes une ville qui possède le type de talents nécessaires pour véritablement transformer le secteur de l'énergie , estime-t-elle.

C'est la deuxième fois que Calgary accueille le Congrès, la première édition remontant à l'an 2000.

Rassemblement en opposition congrès

Avant la cérémonie d'ouverture du WPC Energy prévue en soirée, un rassemblement s'opposant à l'événement et au secteur des énergies non renouvelables se tenait devant l'hôtel de ville de Calgary en fin d'après-midi.

Calgary Climate Hub, une organisation à but non lucratif dont la mission est de soutenir la lutte contre les changements climatiques à l'échelle locale, a organisé cet événement pour faire passer son message : le statu quo est inacceptable .

Joe Vipond, urgentologue et cofondateur du Calgary Climate Hub, estime qu'il est essentiel que les responsables du secteur de l'énergie et les politiciens écoutent les voix du public.

Les solutions doivent venir de scientifiques [spécialistes] du climat et non des compagnies pétrolières , explique-t-il. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait faire et ce n'est pas assez de simplement dire que nous voulons atteindre la carboneutralité en 2050.

Pour sa part, la mairesse de Calgary affirme que l'événement a justement pour but de se concentrer sur le développement de solutions.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Calgary, Jyoti Gondek, a visité dimanche le site du Congrès mondial du pétrole, au Centre BMO, en compagnie du président du Comité canadien d'organisation de la 24e édition du Congrès, Denis Painchaud. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Le statu quo ne fonctionnera pas et je pense que c'est une réalité dont nous avons pris conscience il y a déjà un certain temps, indique Jyoti Gondek. Il est important que les producteurs d'énergie montrent comment ils agissent [pour changer la situation].

Elle estime qu'il est tout aussi important pour les militants de la lutte contre les changements climatiques d'écouter les messages des participants à la conférence WPC Energy.