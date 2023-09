Une réjouissante série de spectacles gratuits au Grand Théâtre de Québec

En formule trio, le saxophoniste de jazz émérite Rémi Bolduc, originaire de Québec, a offert dimanche matin, un concert enchanteur rempli d'envolées jazzistiques tout simplement envoûtantes. Plus de cent personnes étaient rassemblées au foyer de la salle Louis-Fréchette pour apprécier ce concert gratuit inscrit dans la série des Croissants-Musique.

Cette série de spectacles qui met en valeur des artistes musicaux de styles variés, ne date pas d’hier, rappelle le directeur de la programmation du Grand Théâtre de Québec, Christian Noël.

Ça existe depuis tout près de 20 ans, maintenant. Ça a été initié par mon prédécesseur, Michel Côté, qui a voulu au départ, rendre accessible certaines formes de musiques et de chansons, en favorisant d’abord la chanson francophone et des artistes de Québec. Au fil des ans, cette série a évolué, et l’année dernière, elle a augmenté en quantité, la qualité étant toujours là.

Le saxophoniste Rémi Bolduc mène une carrière dans le domaine du jazz depuis plus de 40 ans. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Le public attentif au concert du trio Rémi Bolduc a pu savourer un début de saison riche en couleurs musicales. Installés devant la murale de Jordi Bonet, toute éclairée de lumières dorées, les musiciens ont offert des compositions de Rémi Bolduc, en plus de revisiter plusieurs standards de grands musiciens du jazz.

On joue de la musique qui a été souvent associée à certains musiciens, en particulier Dave Brubeck et Paul Desmond, et aussi de la musique que Miles Davis et Charlie Parker ont jouée.

Celui qui enseigne notamment l’improvisation musicale à l’Université McGill, a joliment démontré qu’un concert à 11h le dimanche matin, n’est vraiment pas trop matinal pour pouvoir s’adonner à la spontanéité de l’improvisation. Soulignons d’ailleurs une belle synergie avec le bassiste de renom Ira Coleman et la pianiste Marie-Fatima Rudolf.

Des viennoiseries et du café sont offerts au grand public lors des rendez-vous Croissants-Musique. Photo : Radio-Canada / Valérie Cloutier

Mentionnons qu’environ deux spectacles par mois sont proposés gratuitement dans le cadre des rendez-vous Croissants-Musique. Aussi, le prochain spectacle mettra à l’honneur le country folk de Jason Lang, qui se produira pour la première fois au Grand Théâtre, le dimanche 8 octobre.

Jason Lang a sortie l'album Handled With Care, en 2023. Photo : gracieuseté du Grand Théâtre de Québec

On le connaît comme un excellent guitariste, musicien et chanteur, et il est le fils de la grande chanteuse canadienne Penny Lang. Il sera d’ailleurs en vedette chez nous avec un concert-hommage à sa mère , d’ajouter Christian Noël.

Une image de l'oeuvre vidéo «Rebo(u)nd», de Caroline Laurin-Beaucage Photo : gracieuseté du Grand Théâtre de Québec / Vincent Drouin

Les spectateurs qui se rendent au Grand Théâtre peuvent profiter de leur passage pour découvrir la projection numérique de l’artiste Caroline Laurin-Beaucage. Visible entre autres à partir du STUDIOTELUS, son œuvre vidéo intitulée Rebo(u)nd est projetée sur une grande surface. L’artiste y aborde ces moments d’apesanteur que vivent les interprètes en danse.

C’est gigantesque cette projection! Et tout ça fait écho à un spectacle de danse qu’on aura [en billetterie] le 26 septembre prochain, et qui s'appelle Ground. C’est très particulier! Ce spectacle va se passer sur la scène de la salle Louis-Fréchette. Le public et les artistes seront sur scène, en mode cabaret, et les danseurs et danseuses se produiront sur des trampolines. C’est quelque chose qui défie un peu la gravité. C’est assez rare et inhabituel d’avoir un spectacle de danse sur trampoline.

Voilà de quoi s’offrir des découvertes prometteuses, au Grand Théâtre!