La dynamique politique à Ottawa a radicalement changé depuis un an. Le retour en Chambre et les débats des prochaines semaines vont-ils encore faire bouger les choses?

Dans les cercles libéraux depuis quelques semaines, un mot s’est frayé un chemin dans les conversations : le temps.

Sans échéance électorale à court terme, forts de l'appui du NPD , les libéraux inquiets des sondages ou de l’humeur des électeurs se font bien souvent répondre qu’ils ont encore le temps de renverser la tendance.

La réponse simple n’est pas suffisante pour calmer tout le monde. La semaine dernière, plusieurs députés libéraux ont communiqué leurs préoccupations directement à leur chef.

Ça a joué dans les coins, comme on dit , a expliqué le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, en entrevue aux Coulisses du pouvoir. C'étaient des conversations robustes. Justin Trudeau a promis d’éliminer la TPS pour la construction de logements et de travailler pour réduire la facture d'épicerie. Ils ont tous applaudi durant la conférence de presse de clôture. Rassurés, pour l’instant.

Toutefois, presque huit ans après la victoire des voies ensoleillées, le ciel libéral s’est considérablement assombri. Et certains, inquiets, se demandent si les prochains mois offriront une éclaircie. Cela passe peut-être par de nouvelles mesures pour aider les Canadiens, par une baisse de l’inflation et des taux d'intérêt, par de meilleures conditions économiques au pays.

Ça va s'améliorer , me disait récemment un député libéral. Le temps fera-t-il bien les choses? Le problème, c’est que le temps passe invariablement et qu’un jour, il pourrait finir par manquer.

Récolter le crédit

Au NPD , on n'a ni le goût ni les moyens de déclencher des élections maintenant. Et la perspective d’une victoire conservatrice ne fait rien pour accélérer cet échéancier.

À un mois de son congrès à Hamilton, Jagmeet Singh doit trouver un moyen de convaincre ses militants que l’entente avec le gouvernement est tout à l'avantage du parti.

Pas facile quand le gouvernement prend le crédit pour la plupart des idées néo-démocrates. L’assurance dentaire ou le durcissement du ton à l'endroit des grands épiciers canadiens en sont deux bons exemples. Cet automne, le Nouveau Parti démocratique veut faire avancer un projet de loi pour interdire l’utilisation de briseurs de grève, une mesure réclamée depuis longtemps par le milieu syndical.

Le parti doit trouver une façon de s’attribuer la paternité et tout le crédit de cette éventuelle mesure.

Discipline, discipline, discipline

Du côté conservateur, le mot à la mode ces jours-ci, c'est la discipline.

Avec des sondages qui placent les troupes de Pierre Poilievre en territoire majoritaire vient aussi une attention plus soutenue des électeurs et des adversaires. La pression est sur nous, maintenant , m’a confié un député. On va être la cible, il faudra être disciplinés.

Il est là, le défi de la prochaine session pour les conservateurs : incarner un gouvernement en attente... Convaincre les sceptiques que ce parti peut être un refuge pour les électeurs modérés.

Le gros du travail repose peut-être sur les épaules du chef. En Chambre, Pierre Poilievre y va souvent d’attaques cinglantes à l’endroit du gouvernement libéral, un ton et un style qui contrastent avec l’image plus douce que le parti a bâtie pour lui cet été en enlevant les lunettes et en troquant la chemise pour le t-shirt. Mais l’odeur du pouvoir impose parfois aussi un peu plus de discipline et calme les derniers récalcitrants. Les conservateurs qui avaient des doutes [sur le chef] sont rentrés à la maison cet été , dit un député. Maintenant, ce sont les électeurs indécis qu'il faut convaincre.

Trouver son cheval de bataille

Quand le NPD a signé l’entente de soutien et de confiance avec le gouvernement, le Bloc québécois a perdu une partie de son pouvoir de négociation avec le gouvernement.

Le chef et les députés font généralement bonne figure durant les débats aux Communes, mais ils doivent aussi trouver une façon de rayonner à l’extérieur de la Chambre.

Les électeurs bloquistes ont été infidèles dans le passé, flirtant avec le NPD en 2011 et avec les libéraux en 2015. Cette fois-ci, les conservateurs les ont dans leur mire. À son congrès de Québec, Pierre Poilievre y est allé d’attaques en règle contre le Bloc, dénigrant le voyage d’Yves-François Blanchet en Catalogne et accusant cette formation d'être complice de Justin Trudeau parce qu’elle est d’accord avec la taxe sur le carbone .

Ou bien M. Poilievre [...] est déconnecté du Québec [...], ou bien il ment littéralement. Et dans un cas comme dans l'autre, c'est pas très encourageant.

Le député s’attend à des débats acrimonieux, mais il espère que le Parlement pourra fonctionner. Outre le coût de la vie et la crise du logement, le Bloc québécois pense qu’après les événements météo extrêmes de l’été, la question des changements climatiques pourrait devenir son cheval de bataille.