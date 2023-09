Un spectacle de rock et de voitures à Regina

Des dizaines d'amateurs de rock et de voitures étaient présents lors du deuxième événement Cars and Guitars, organisé dimanche par School of Rock Regina.

Le spectacle était l'occasion de voir une prestation du House Band qui, selon le co-propriétaire de School of Rock Regina, Greg Mildenberger, regroupe les jeunes les plus talentueux de l'école.

Nous organisons des concours deux fois par an, et ils doivent montrer leurs compétences aux juges pour faire partie de l'équipe. Une fois qu'ils font partie de notre House Band, nous essayons de leur trouver des concerts dans la communauté , dit Greg Mildenberger.

Les jeunes de 12 à 17 ans ont présenté des morceaux de rock classique.

La musique que nous jouons m’a plu avec le temps. Avant School of Rock, j'étais un grand amateur de pop. Maintenant, la musique que nous jouons est la seule que j'écoute , soutient le guitariste Jaxon Hix.

Le jeune de 17 ans dit que le House band a été un tremplin pour être choisi afin de faire partie de la tournée musique School of Rock AllStars cet été dans l’est des États-Unis.

Une expérience unique pour le jeune musicien, qui dit y avoir fait de très belles rencontres et avoir joué dans des endroits impressionnants.

Un groupe formé d’anciens élèves de l’école de musique est également monté sur scène pour jouer des succès rock, ainsi qu'un groupe formé de professeurs de l’école School of Rock Regina.

L'événement de dimanche était aussi l'occasion d’assister à une exposition de voitures anciennes.

School of Rock compte plus de 300 emplacements où la musique est enseignée aux jeunes par le biais de cours théoriques et de spectacles.