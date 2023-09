L’Association islamique du Manitoba s’organise en faveur du Maroc

Plus d'une semaine après le séisme qui a frappé le Maroc, l'Association islamique du Manitoba a organisé dimanche soir un repas-bénéfice afin de venir en aide aux victimes de la catastrophe.

Cette activité de collecte de fonds à laquelle des centaines de personnes ont participé à la grande mosquée de Winnipeg s’inscrit dans le cadre de la mobilisation générale déclenchée dans la province.

Il s’agit de l’initiative d’un chef cuisinier issu de la communauté musulmane au Manitoba.

Il y a plusieurs groupes WhatsApp ici. Les gens ont commencé à discuter de ce qu’ils peuvent faire. Il y a aussi d’autres personnes qui s’occupent de la collecte d’habits d’hiver , explique le porte-parole de l’Association islamique du Manitoba, Cheikh Ould Moulaye.

La présidente de l’Association marocaine Atlas du Manitoba, Jouwairia Lahboub-Daayf précise que des étudiants manitobains se sont également joints au mouvement de solidarité

Ça nous fait très chaud au cœur parce que dans ces moments difficiles, on voit qu'on n’est pas seul et puis qu'on a la solidarité et l'appui de plusieurs communautés , souligne-t-elle.

Depuis le séisme qui a touché le sud du Maroc, l’aide humanitaire s’organise sur le terrain, même si son acheminement est freiné par l'éloignement des zones touchées et les craintes d'affaissement de bâtiments.

Par ailleurs, le gouvernement marocain a refusé l'aide de certains pays. Le Canada, pour sa part, affirme ne pas avoir reçu de demande d'aide. Ottawa a annoncé une aide de 5 millions de dollars en réponse à l’appel de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC).

Dans certaines zones ravagées par le tremblement de terre, les populations vivent dans des camps, la peur au ventre.

Pendant ce temps, les autorités marocaines planifient la reconstruction avec une priorité accordée aux équipements collectifs comme les écoles et les hôpitaux

Le dernier bilan officiel du séisme du 8 septembre fait état de 2946 morts, 5674 blessés et plus de 320 000 personnes touchées.

Avec les informations de Richard Sabeh