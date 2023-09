Les Carabins gâchent la fête à l’Université Laval

Les Carabins ont gâché la fête au stade Telus, dimanche après-midi, en infligeant un revers de 31-14 au Rouge et Or devant 18 210 spectateurs. Un match à oublier pour la troupe de Glen Constantin qui a multiplié les revirements en fin de rencontre.

Trop de revirements, mauvaises décisions, manque d’exécution. Spécialement en deuxième demie, ça a été très difficile , a résumé après la partie le quart-arrière Arnaud Desjardins, visiblement déçu de sa journée de travail.

En avance 14-12 au début du 4e quart, Desjardins et ses coéquipiers ont été artisans de leur propre malheur. Un mauvaise passe interceptée par les Carabins s’est transformée en touché, puis un ballon échappé par le retourneur Olivier Cool a mis le dernier clou dans le cercueil du Rouge et Or.

Comble de malheur, les locaux ont laissé les Bleus récupérer un botté de reprise en toute fin de partie. Un 7e revirement qui a permis aux Carabins de creuser le pointage encore davantage.

Ouvrir en mode plein écran Le touché défensif de Guillaume Perrier a fait taire les nombreux partisans du Rouge et Or au stade Telus. Photo : James Hajjar / Carabins de l'Université de Montréal

Tu ne peux pas gagner contre une bonne équipe quand tu commets autant de revirements , a lancé Glen Constantin pour expliquer la défaite des siens.

Publicité

Douce revanche pour les Bleus

Dans le camp montréalais, la victoire avait sans aucun doute une saveur de revanche. Défaits 25-24 sur le tout dernier jeu du match, à Québec, à la dernière Coupe Dunsmore, les Carabins (3-0) ont passé les dix derniers mois à ruminer l’élimination aux mains de leurs grands rivaux.

Clairement c’était une source de motivation. Tout le monde a travaillé fort toute la saison morte juste pour ce moment-là , a relaté le quart-arrière Jonathan Sénécal.

Toute la semaine, à chaque fin de pratique, on faisait un discours où on parlait du dernier match, la Dunsmore, et la façon dont ça s’était fini a ajouté le demi défensif Guillaume Perrier, héros du match grâce à son interception retournée pour un touché.

Il faut être meilleur

Maintenant que les rôles sont inversés, c’est le Rouge et Or (2-1) qui devra tenter de se relever de la défaite subie dimanche. Je pense qu’il faut se regarder dans le miroir, moi le premier , a confessé Arnaud Desjardins. Tout le monde sait qu’on peut être bien meilleur que ça. Il faut être meilleur que ça. On se le doit à l’un et l’autre.

Ouvrir en mode plein écran Coupable de trois interceptions, Arnaud Desjardins a connu l'un des matchs les plus difficiles de sa carrière. Photo : Brandon VandeCaveye/Western Mustangs

Même son de cloche chez le receveur Kevin Mital, qui a capté cinq ballons pour 43 verges à son retour de suspension. On va digérer la défaite ce soir et demain on retourne au travail. [...] La réalité c’est qu’on va les revoir deux fois cette saison. On s’en va au CEPSUM en octobre et, si possible, on va les attendre au PEPS pour la Dunsmore.

Publicité

Un écart important

N’empêche, le Rouge et Or aura fort à faire s’il espère à nouveau accueillir la finale provinciale cette saison. Le différentiel de points lors des matchs entre les deux rivaux servira à les départager au classement en cas d’égalité.

Il serait surprenant que le Rouge et Or l’emporte par plus de 17 points à Montréal le 14 octobre prochain, mais rien n’est impossible , a pris soin de noter Glen Constantin.

Dans la défaite, Arnaud Desjardins a complété 20 de ses 35 passes pour 231 verges, un touché et trois interceptions. Le receveur Édouard Arsenault a pour sa part mené l’équipe avec cinq réceptions pour 98 verges et un touché.

Chez les Carabins, Jonathan Sénécal a terminé son après-midi avec 18 passes complétées en 33 tentatives et deux interceptions. Il a toutefois également amassé 129 verges au sol en neuf tentatives.