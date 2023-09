Chaque année, en septembre, les municipalités de Colombie-Britannique mettent en vente des propriétés qui cumulent trois ans de taxes municipales impayées. Le processus, avertit toutefois un expert, aboutit rarement et peut même grandement affecter des propriétaires vulnérables.

Ainsi, le 25 septembre, le malheur des uns pourrait faire le bonheur des autres. Les contribuables délinquants n'ayant pas payé leurs impôts municipaux depuis trois ans verront leur propriété vendue aux enchères à une fraction de leur valeur.

À Kelowna, une terre d'environ 4 hectares dont la valeur est estimée à 5 millions de dollars, est offerte aux enchères à 31 562 $. Dans la vallée de Comox, une maison de 4 chambres est annoncée à un prix de départ de 12 931 $, tandis que la municipalité de Prince George affiche un ranch à moins de 10 000 $.

Les offres commencent au prix majoré ou à la valeur des taxes et des autres frais impayés. Les propriétés en vente sont habituellement affichées quelques semaines avant la vente aux enchères, dépendamment de la charte communautaire de la municipalité.

Publicité

Une vente qui se concrétise rarement

Cette mise aux enchères annuelle est critiquée par plusieurs observateurs. Ces occasions à risque élevé se concrétisent très rarement, précise d'ailleurs Adam Langenmaier, directeur des services financiers de la ville de Courtenay .

Si on regarde le nombre de propriétés affichées aux enchères, ce n'est qu'une fraction d'entre elles qui seront réellement vendues , souligne-t-il.

À Courtenay, deux propriétés ont été affichées aux enchères ces dernières semaines. En date de vendredi, il n'en restait qu'une seule. Selon Adam Langenmaier, la deuxième sera retirée lundi.

Ce serait possible d'acheter toutes les propriétés aux enchères dans la province le 25 septembre et de ne rien obtenir au bout du compte , avance-t-il.

Publicité

Pour empêcher la mise en vente de leur maison, les propriétaires doivent simplement payer l'équivalent des taxes de la première des trois années non payées. Même si leur propriété est vendue, les contribuables ont jusqu'à un an pour payer les taxes ainsi que les frais administratifs, leur permettant ainsi de récupérer leur résidence.

Des enchères qui nuisent surtout aux personnes vulnérables

La pratique, disent certains, pénalise surtout des personnes vulnérables se retrouvant à perdre leur résidence en raison de leur incapacité à payer leurs impôts municipaux.

En 2021, l'ombudsman de Colombie-Britannique, Jay Chalke, l'a dénoncée dans son rapport A Bid for Fairness: How $10,000 in Property Tax Debt Led to a Vulnerable Person Losing Their Home .

Le rapport citait en exemple le cas d’une femme de Penticton qui avait perdu sa maison et des centaines de milliers de dollars quand la ville a mis sa propriété en vente pour le tiers de sa valeur estimée.

Selon le rapport de Jay Chalke, la femme en question avait les fonds nécessaires pour payer ses impôts, mais des soucis de santé l’empêchaient de compléter ses paiements de façon autonome.

L'ombudsman recommandait notamment au ministère des Affaires municipales de développer un langage plus simple pour communiquer avec les propriétaires en défaut de paiement, de réviser le prix de départ aux enchères afin qu’il reflète davantage la valeur estimée de la propriété et de mettre en place de meilleures pratiques pour protéger les personnes les plus vulnérables.

Avec les informations de Maryse Zeidler