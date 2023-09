Des marches pour les sans-papiers à Sudbury et Toronto

Des migrants, y compris des personnes sans papiers, des étudiants et des réfugiés, ont manifesté dans les villes de tout le Canada dimanche pour demander le statut de résident permanent pour tous, à l'approche de la reprise des travaux du Parlement fédéral lundi.

À Toronto, des migrants et leurs partisans ont défilé dans le centre-ville, y compris à l'intersection de la rue Yonge et de la rue Dundas, ce qui a amené la police à signaler sur les réseaux sociaux que la circulation dans la région avait été perturbée.

Une manifestation similaire a eu lieu à Montréal.

Du côté de Sudbury, une petite activité de sensibilisation a eu lieu au parc Memorial.

La peur d'être expulsé du pays

Scott Florence, directeur général du centre d'éducation et d'appui des travailleurs de Sudbury, dit que la situation actuelle des travailleurs migrants crée deux classes de citoyens.

Si vous avez la peur d'être "déporté", ça fait très facile pour votre boss de vous exploiter et de vous abuser au travail de vous en demander de faire des heures non payées et de vous traîter différemment , dit-il.

Les manifestants appellent le gouvernement à créer un programme illimité qui accorderait le statut de résident permanent à tous les migrants et aux personnes sans papiers, sans exclusions, selon Sarom Rho, une organisatrice de Migrant Workers Alliance for Change qui était à la manifestation à Toronto.

Ouvrir en mode plein écran Sarom Rho fait partie de Migrant Workers Alliance For Change. Photo : Radio-Canada / Daniel Dadoun/CBC

Sans le statut de résident permanent, les migrants et les personnes sans papiers sont confrontés à une exploitation massive au travail, se voient refuser des traitements médicaux vitaux, vivent dans la crainte quotidienne de l'expulsion et endurent la douleur de la séparation familiale , a ajouté Mme Rho.

L’ONU critique le Canada

La protestation survient après que le programme de travailleurs étrangers temporaires du Canada ait été qualifié de terreau pour les formes contemporaines d'esclavage par un représentant des Nations Unies plus tôt ce mois-ci. Tomoya Obokata, rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines d'esclavage, a appelé le gouvernement fédéral à offrir à tous les travailleurs étrangers temporaires un chemin vers la résidence à plus long terme ou permanente.

À l'époque, un porte-parole du bureau du ministre de l'Immigration, Marc Miller, n'a pas précisé si un tel chemin permanent serait instauré.

Nous ne pouvons pas spéculer sur les politiques futures. Toutes les nouvelles politiques seront annoncées publiquement , avait alors déclaré un porte-parole dans un courrier électronique à CBC News.

Le ministère n'a pas répondu à une demande de commentaire.

1,7 million de personnes sous permis temporaires

Mme Rho a déclaré dimanche qu'il y avait 1,7 million de personnes au Canada sous des permis d'études ou de travail temporaires. Elle affirme qu'ils contribuent à l'industrie alimentaire du Canada, prennent soin des enfants et occupent des emplois essentiels en première ligne.

Un Canadien sur 23 est dans cette situation, et cela nous fait tous souffrir quand une partie de notre société se voit refuser les mêmes droits et protections que tout le monde , a déclaré Mme Rho.

