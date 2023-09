La Pologne interdit les véhicules immatriculés en Russie sur son territoire

La Pologne a commencé dimanche à appliquer une mesure de l'Union européenne (UE) destinée à interdire toutes les voitures personnelles immatriculées en Russie qui cherchent à entrer au pays. Il s'agit de la dernière d'une série de sanctions contre la Russie qui font office de punition pour son invasion de l'Ukraine.

En vertu de la décision de l' UE , les véhicules immatriculés en Russie ne sont plus autorisés à entrer sur le territoire de ses 27 membres.

Une voiture immatriculée en Russie n'a pas le droit d'entrer en Pologne , a déclaré samedi le ministre polonais de l'Intérieur, Mariusz Kaminski, en annonçant l'interdiction qui est entrée en vigueur quelques heures plus tard, à minuit.

Il s'agit d'un autre élément des sanctions imposées à la Russie et à ses citoyens en relation avec la guerre brutale en Ukraine, car l'État russe constitue aujourd'hui une menace pour la sécurité internationale.

Cette décision survient quelques jours seulement après que les pays baltes, soit la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, ont interdit l'entrée sur leur territoire des véhicules immatriculés en Russie, une décision commune conforme à une interprétation récente des sanctions de l' UE contre Moscou.

La Pologne et les pays baltes comptent parmi les critiques européens les plus virulents à l'endroit de la Russie et du président du pays, Vladimir Poutine.

Mardi, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe présidé par Poutine, a dénoncé la décision de la Commission européenne, la qualifiant de raciste. Il a suggéré que Moscou pourrait riposter en suspendant ses relations diplomatiques avec l' UE et en rappelant ses diplomates de Bruxelles.

La Pologne partage une frontière terrestre avec le territoire russe de Kaliningrad, une enclave séparée du reste de la Russie. L'agence des gardes-frontières a affirmé que l'interdiction sera la même, quelle que soit la frontière que les véhicules cherchent à traverser.

Outre Kaliningrad, la Pologne compte à ses frontières orientales la Biélorussie et l'Ukraine. Par ailleurs, le pays est bordé par l'Allemagne, la Slovaquie, la Tchéquie et la Lituanie, des alliés de l'UE et de l' OTAN , où il n'y a pas de contrôles aux frontières.

Le site web des gardes-frontières indique que les voitures immatriculées en Russie seront restituées au pays tiers d'où elles proviennent, qu'il s'agisse de la Russie ou d'un autre pays. De telles actions seront menées même si le conducteur de la voiture n'est pas un citoyen de la Fédération de Russie .