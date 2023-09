Des centaines de manifestants réclament la régularisation des sans-papiers à Montréal

Des centaines de personnes ont manifesté dimanche à Montréal pour réclamer la régularisation du statut des sans-papiers vivant au Canada. Après avoir promis de s'attaquer à ce problème, le gouvernement canadien est sous pression pour agir dans ce dossier.

Voilà près d'un an, Ottawa avait dit envisager de régulariser le statut de ces personnes, qui seraient quelque 500 000 au pays.

Dimanche, lors de la manifestation tenue devant les bureaux montréalais du ministre de l'Immigration, Marc Miller, la frustration était palpable. Le gouvernement fédéral tarde vraiment à créer un programme de régularisation. Cela fait presque un an et demi qu'il promet de mettre en œuvre un tel programme et on commence à voir les conséquences de ce manque d'action, ici à Parc-Ex [un quartier de Montréal à forte proportion de nouveaux arrivants] , a ainsi affirmé Amy Darwish, coordonnatrice au sein du Comité d'action de Parc-Extension, un organisme communautaire qui offre de l'aide aux nouveaux arrivants.

Il y a beaucoup de locataires qui ne peuvent pas défendre leurs droits, beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations de travail précaire, qui ne peuvent pas accéder aux services , a-t-elle ajouté.

Ces personnes sans papiers sont d'ailleurs particulièrement touchées par des procédures d'éviction puisqu'elles n'ont pas la possibilité, de par leur absence de statut officiel, de se tourner vers les tribunaux. Ces gens craignent aussi d'éventuelles représailles s'ils portent plainte, affirme-t-on.

Bon nombre de ces 500 000 personnes sans statut sont pourtant arrivées légalement au Canada, que ce soit pour étudier ou encore comme travailleurs temporaires, avant que leur permis n'arrive à échéance.

En date du mois de mars dernier, plusieurs organismes d'aide affirmaient pourtant que le gouvernement Trudeau souhaitait rapidement résoudre ce problème, possiblement d'ici l'été. Force est de constater qu'une solution se fait toujours attendre.

Avec les informations de Charlotte Dumoulin