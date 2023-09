Un thé à l’anglaise à Chicoutimi

Une cinquantaine de membres de la communauté anglophone du Saguenay-Lac-Saint-Jean se sont réunis dimanche après-midi autour d’une tasse de thé et d’un scone.

C’est l’organisme ECO-02, dont la mission est d'améliorer la qualité de vie des anglophones en région, souhaitait ainsi permettre aux personnes plus âgées de ce groupe linguistique minoritaire de se rencontrer et de discuter.

Étant anglophones, on n'a pas souvent l'occasion de voir des gens. La plupart, c'est des anciens professeurs que je connais. Donc c'est ça, c'est vraiment juste pour réintégrer la gang , explique Ivy Tremaine, qui était ravie de retrouver des connaissances et de tisser de nouveaux liens.

Les anglophones sont minoritaires dans la région. Selon ECO-02, ils représentent moins de 1 % de la population. Pour la présidente de l'organisme, Debbie Ford-Caron, il est important de répondre aux besoins de cette communauté.

On a travaillé avec [l’Université] McGill pour offrir aux personnes qui travaillent dans les hôpitaux et dans d'autres domaines une période pour pratiquer leur anglais. Il y a aussi la santé mentale pour les jeunes, on a créé un programme pour ça. On est subventionné par Santé Canada , indique-t-elle.

La fondatrice d'ECO-02, Debbie Ford-Caron, souhaite améliorer la qualité de vie des anglophones en région. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

C'est la première fois qu'ECO-02 organise un thé à l'anglaise, mais ce n'est probablement pas la dernière. L'organisme souhaite mettre sur pied une deuxième activité du genre au printemps prochain.

D’après le reportage de Marie-Michèle Bourassa