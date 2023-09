Tempête Lee : plus de peur que de mal en Gaspésie et aux Îles

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, est soulagé que les rivières de son territoire n’aient pas débordé à la suite du passage de la tempête post-tropicale Lee. Les rivières Renard et Dartmouth ont été surveillées durant la nuit de samedi à dimanche et dans la matinée dimanche.

Il est tombé plus de 110 mm de pluie en 24 heures, selon Environnement Canada. Il estime qu'il s'agit d'un record pour une seule journée de septembre pour Gaspé.

On a eu plus de peur que de mal. Mais on n'est jamais trop prudent, non plus , souligne Daniel Côté. Normalement, ça aurait débordé. Ce que Dame Nature a fait pour éponger cette eau-là, on la remercie. C’est surprenant pour nous que ça n’ait pas débordé, mais c’est une bonne nouvelle.

Ouvrir en mode plein écran La rivière au Renard est restée dans son lit malgré les précipitations records des 24 dernières heures. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Pour sa part, le directeur régional de la sécurité civile pour la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, Félix Caron, est soulagé. On était quand même confiant. Au fil des années, les prévisionnistes s’améliorent tout le temps. Ça nous permet d’informer les municipalités et les partenaires en amont et aussi de baisser le niveau de vigilance d’un cran quand on se rend compte que le système qu'on avait anticipé est moins gros que prévu , explique-t-il.

Aux Îles-de-la-Madeleine, qui ont connu de lourds dégâts lors du passage de la tempête post-tropicale Fiona l’an dernier, Lee n’a laissé aucune conséquence sur son sillage. Jean-Pierre Poirier, directeur adjoint du service incendie, affirme que les Madelinots sont habitués à des vents de cette ampleur.

Ouvrir en mode plein écran Les vents se sont calmés en fin de matinée sur la pointe de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Environnement Canada a enregistré entre 10 et 20 millimètres de pluie aux Îles et des rafales de 70 kilomètres à l’heure.

Après l’ouragan Lee, il annonce encore une nouvelle vague de pluie qui entraînera au moins une quarantaine de millimètres d’ici mardi prochain, sur la pointe de Gaspé.

Ouvrir en mode plein écran On continue de surveiller la rivière Dartmouth avec les précipitations annoncées pour mardi. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Là, le sol est vraiment gorgé d’eau. Les rivières sont pratiquement à leur pleine capacité. Selon les prévisions des hydrologues, c’est probable que ça déborde autour de mardi à mercredi. On va rester vigilant , déclare le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Les autorités peuvent tourner la page sur l’ouragan Lee, mais restent en vigie pour les prochaines précipitations.

Avec les informations de Jean-François Deschênes