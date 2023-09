Une exposition pour déstigmatiser l’aide sociale

Dans un souci de démystifier la situation des personnes vivant sur l’aide sociale, le Musée régional de Rimouski propose une toute nouvelle exposition. Nous : portraits de l’assistance sociale a été inaugurée dimanche après-midi.

Robert Roussel survit grâce à l’aide sociale. Aux prises avec des problèmes d’anxiété, il est incapable, du moins pour le moment, d’occuper un emploi.

Les préjugés que certaines personnes ont envers les bénéficiaires de l’aide sociale et les termes peu élogieux qui y sont rattachés, il les connaît tous.

Lâche, paresseux. Parce qu’à mon âge, j’ai 52 ans, il y en a qui disent que je pourrais travailler encore, à mon rythme , dénonce-t-il.

Robert Roussel déplore que les insultes qu'il continue de recevoir.

Et il n’est pas le seul. Près de 255 000 ménages du Québec doivent se résoudre à recevoir cette aide de dernier recours. Au Bas-Saint-Laurent, ce serait 5700 ménages, selon le Collectif pour un Québec sans pauvreté.

Et malgré leur nombre, les préjugés demeurent.

L’exposition Nous : portraits de l’assistance sociale, initiée par le collectif, comporte des témoignages, des portraits photographiques et des constats d’une étude universitaire.

L’aide sociale est demandée en raison souvent d’une badluck, d’une séparation, d’une maladie, d’un accident ou d’une perte d’emploi et on arrive au terme de notre chômage et après ça c’est l’aide sociale , explique la porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté, Virginie Larrivière.

Les organisateurs de cette exposition souhaitent changer certaines perceptions. Avec le contexte économique actuel, l’augmentation du coût de la vie et l’inflation ont amené les problématiques économiques à l’avant-scène de l’actualité.

Toute personne devrait avoir les conditions pour vivre dignement humainement. La dignité c’est quelque chose de fondamental pour l’être humain , fait valoir Myrlande Pierre, de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, alors qu'elle était de passage à Rimouski pour l'inauguration de l'exposition.

Plusieurs organismes pourront d'ailleurs se faire entendre auprès du gouvernement au cours des prochains mois. Québec doit déposer un nouveau Plan d'action pour lutter contre la pauvreté en 2024.

Mme Pierre et Mme Larrivière espèrent que ce nouveau plan d'action, tout comme l'exposition, permettra de briser certains tabous concernant les programmes d'aide sociale.

L'exposition sera présentée au Musée régional de Rimouski jusqu'à la mi-novembre.

D'après un reportage de Patrick Bergeron