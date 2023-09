La pénurie nationale de pilotes met à l’épreuve les petites compagnies aériennes du Nord

Attirer et conserver des pilotes désireux de travailler dans le Nord de l'Ontario s'avère être un défi de taille, confie le président de Perimeter Aviation, qui possède Bearskin Airlines.

Le transporteur de petite taille fait face à la pénurie nationale de pilotes et se retrouve en compétition avec des géants comme Air Canada, WestJet, et même les grands transporteurs américains pour recruter de nouveaux pilotes.

La pandémie de COVID semble avoir précipité le départ anticipé de nombreux pilotes plus âgés de l'industrie, les propulsant ainsi vers les grandes compagnies aériennes plus tôt que d'habitude , souligne Joey Petrisor, le PDG de Perimeter Aviation.

Selon John Gradek, conférencier et coordinateur du programme de gestion de l'aviation à l'Université McGill, les nouveaux pilotes débutaient traditionnellement leur carrière auprès de petites compagnies aériennes régionales desservant les communautés du Nord. À mesure qu'ils gagnaient de l'expérience, ils migraient vers des compagnies et des avions de plus grande envergure, offrant des salaires plus attrayants.

Toutefois, la pandémie de COVID-19 a forcé de nombreux pilotes à prendre leur retraite prématurément, découragés par les défis rencontrés par l'industrie aérienne. M. Gradek souligne : Nous manquons actuellement d'environ 5000 pilotes pour pourvoir les postes nécessaires au sein de l'aviation canadienne.

Cette pénurie a permis à de nouveaux diplômés des écoles de pilotage d'intégrer plus tôt dans leur carrière de grandes compagnies aériennes, laissant de côté des transporteurs comme Perimeter Aviation, qui ne peuvent rivaliser en termes de rémunération.

Pour relever ce défi, M. Petrisor explique qu'il a dû faire preuve de créativité et accorder une substantielle augmentation de salaire à ses pilotes. Lors de notre dernière convention collective, nos pilotes ont réussi à négocier une hausse de salaire de plus de 30 %.

De plus, la compagnie aérienne subventionne une partie des coûts de formation en école de pilotage, pouvant atteindre 100 000 dollars, et dispose d'un simulateur de vol interne pour la formation et le perfectionnement. Nous proposons un programme en partenariat avec la Moncton Flight School, dans lequel nous soutenons la formation au pilotage , précise M. Petrisor. Tout soutien gouvernemental supplémentaire est le bienvenu dans une industrie actuellement en difficulté.

Les diplômés des écoles de pilotage sont actuellement très en demande, selon Stéphane Therrien, coordinateur du programme de gestion des vols aéronautiques au Confederation College de Thunder Bay, en Ontario. Son programme est le seul du genre en Ontario à bénéficier du soutien financier de la province.

Notre programme est éligible au Régime d'aide financière aux étudiantes et étudiants de l'Ontario pour les étudiants admissibles , précise M. Therrien. Il affirme que c'est le moment idéal pour devenir pilote, car toutes les compagnies aériennes recherchent du personnel et augmentent leurs rémunérations.

Ils ne restent tout simplement pas dans le Nord de l'Ontario, car les offres sont plus intéressantes lorsqu'ils se tournent vers les compagnies aériennes et vont vers le sud de l'Ontario , conclut M. Therrien.

Avec les informations de CBC News