Gala d’ouverture des Gémeaux : et de huit pour le Bye bye 2022

La série jeunesse Lou et Sophie, diffusée sur ICI Télé, s’est illustrée comme la grande gagnante du Gala d’ouverture des 38es prix Gémeaux dimanche après-midi en remportant trois trophées. Le Bye bye 2022 a poursuivi sa lancée amorcée au Gala de l’industrie de jeudi avec deux Gémeaux supplémentaires, pour un total de huit.

Ce sont 45 trophées qui ont été remis lors de cette cérémonie qui précède le gala principal. Animée par Nicolas Ouellet, elle était diffusée sur les ondes d’ICI Artv. Pierre-Yves Lord prendra le relais pour remettre les 17 prix restants lors du Gala des prix Gémeaux 2023 dimanche soir.

Lou et Sophie a remporté le Gémeaux de la meilleure émission ou série jeunesse : fiction, alors que Jade Charbonneau et Sophie Cadieux ont remporté respectivement les prix du meilleur premier rôle : jeunesse et du meilleur rôle de soutien : jeunesse.

Ouvrir en mode plein écran Zeneb Blanchet et Jade Charbonneau dans les rôles de Sophie et de Lou Photo : Les productions passez go

La série, écrite par Yannick Éthier et réalisée par Sandra Coppola et Félix Tétreault, raconte l’histoire de deux jeunes filles, incarnées par Jade Charbonneau (Lou) et Zeneb Blanchet (Sophie), pour qui la banlieue est devenue trop petite. La série s’intéresse à cette période charnière entre l’adolescence et l’âge adulte, alors que tous les rêves sont encore permis.

La spéciale humoristique Bye bye 2022 a ajouté deux statuettes à sa récolte, tout comme l’émission 100 Génies, le magazine Curieux Bégin (saison 15) et l’émission de variétés Révolution (saison 4).

Les séries dramatiques Je voudrais qu’on m’efface (saison 2) et 5e rang (saison 4) ont aussi remporté deux Gémeaux chacune.

Radio-Canada s’illustre

L’équipe numérique de Radio-Canada s’est illustrée avec le récit numérique Aurait-on pu sauver Robin? qui a mis la main sur le prix du meilleur reportage original produit par les médias numériques.

Le reportage choc sur le suicide raconte les dernières heures de Robin, qui a été retrouvé mort dans les toilettes d’un supermarché en 2020 après une nuit passée sous surveillance médicale à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, à Laval.

Ouvrir en mode plein écran À l'avant-plan, la journaliste Marie-Eve Tremblay, coréalisatrice et animatrice du reportage Aurait-on pu sauver Robin? Photo : Radio-Canada / Eric Myre

Avec sa série Gynéco, qui démystifie certains mythes sur la santé des femmes, le laboratoire de journalisme Rad a mis la main, de son côté, sur le prix de la meilleure émission ou série originale produite pour les médias numériques : variétés, magazine, affaires publiques ou sport.

Toujours pour Radio-Canada, Anne-Marie Dussault et son équipe ont mis la main sur le Gémeaux de la meilleure animation ou équipe d’animation : affaires publiques, sports ou loisirs, pour l’émission En direct du monde, qui nous plonge dans le quotidien des correspondants et correspondantes à l’étranger du diffuseur public.

Ouvrir en mode plein écran Luce Julien, directrice générale de l'Information de Radio-Canada, et Anne-Marie Dussault, journaliste et animatrice de l'émission En direct du monde Photo : Radio-Canada / Eric Myre

L’émission Enquête, diffusée sur ICI Télé, a de son côté remporté le prix de la meilleure émission spéciale ou série : affaires publiques.

Une vingtaine d'autres productions ont remporté un prix au Gala de l’ouverture, dont, Stat, L’amour est dans le pré (saison 11), Tout le monde en parle, Cracké la famille s’éclate et Enquête.

Le Grand prix de l’Académie, un prix spécial remis par le C.A. de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision – section Québec, a été remis aux séries Pour toi Flora et Mégantic.

Indéfendable et la série de Xavier Dolan en tête

Il reste 17 trophées à remettre dimanche soir, dont les très prisés prix d'interprétation dans des séries dramatiques ou des comédies, ainsi que ceux de la meilleure série dramatique, de la meilleure série dramatique annuelle et de la meilleure série dramatique quotidienne, où s’affrontent les deux mastodontes Indéfendable et Stat.

Ouvrir en mode plein écran Xavier Dolan a remporté le prix de la meilleure réalisation pour « La nuit où Laurier Gaudreault s'est réveillé ». Photo : Radio-Canada / Eric Myre

Avec 14 et 12 nominations les séries Indéfendable et La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé partaient avec une longueur d’avance sur les autres productions en lice cette année. La minisérie de Xavier Dolan a déjà quatre Gémeaux au compteur, dont trois récoltés lors du Gala de l’industrie jeudi, auxquels s’est ajouté le prix de la meilleure réalisation : série dramatique lors du Gala d'ouverture.

Pierre-Yves Lord tiendra pour la première fois la barre du Gala des prix Gémeaux, diffusé ce soir à compter de 20 h (HAE) en direct sur ICI Télé.