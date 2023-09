NPD et libéraux évoquent le traitement du cancer et les soins aux étudiants étrangers

Le Nouveau Parti démocratique du Manitoba (NPD) s'engage à relancer le projet de construction d'un nouveau bâtiment pour les soins en cancérologie au Centre des sciences de la santé de Winnipeg. Pendant ce temps, dimanche, les libéraux ont promis de remettre sur pied le programme de soins de santé universels pour les étudiants étrangers, en présentant la plateforme libérale pour l'éducation postsecondaire.

CancerCare Manitoba devait avoir un deuxième bâtiment, mais Heather Stefanson et les progressistes-conservateurs ont pris la décision d'abandonner le projet en 2017 , affirme le NPD dans un communiqué de presse.

Le NPD affirme que ce projet renforcera le dépistage, la détection précoce et le traitement du cancer, ainsi que les capacités en matière d'essais cliniques.

C'est le temps d'investir parce que le CancerCare est un endroit qui donne de bons services dans notre système de santé et pour continuer ça dans l'avenir on doit construire ce nouveau bâtiment , lance le chef du NPD , Wab Kinew, dans une conférence de presse, au parc Jacob Penner, près du Centre des sciences de la santé de Winnipeg.

Le NPD reçoit d'ailleurs un appui formel de l'ancien président et directeur de CancerCare Manitoba, le Dr Dhali Dhaliwal. Ce dernier indique, par voie de communiqué, que l'édifice était au maximum de sa capacité lors de son ouverture en 2003 et qu'un nouveau bâtiment à la fine pointe de la technologie est nécessaire pour ne pas offrir les soins d'hier .

Il ajoute que la location d'un espace comme c'est le cas aujourd'hui, amène du gaspillage de fonds de fonctionnement et fragilise les soins. Wab Kinew affirme que son but est que personne n'ait plus à quitter la province pour avoir accès aux soins en cancérologie .

Santé des étudiants étrangers et réduction des dettes estudiantines

Pour sa part, le Parti libéral du Manitoba a présenté sa plateforme pour l'éducation postsecondaire. Le parti s'est engagé à restaurer la couverture médicale pour les étudiants étrangers.

Un programme que les progressistes-conservateurs ont coupé en 2018, rappelle le chef du Parti libéral, Dougald Lamont.

Les étudiants étrangers devraient avoir le droit à l'assurance-maladie, d'autant plus qu'ils constituent le plus grand groupe de résidents permanents au Manitoba , exprime-t-il. Le coût total du programme initial était de seulement 3 millions de dollars et certaines personnes et familles ont dû faire face à des factures de plus de 500 000 $.

Les libéraux s'engagent à investir 5 millions de dollars dans cette initiative.

Ils veulent aussi rétablir le programme de remboursement des frais de scolarité, un rabais pouvant aller jusqu'à 60 % sur les droits de scolarité lorsque les étudiants commencent à travailler.

On veut fournir aux diplômés un allègement de leur dette lorsqu'ils restent au Manitoba , indique Dougald Lamont.

Les libéraux indiquent qu'ils prévoient environ 55 millions de dollars à cette fin, s'il forme le prochain gouvernement après l'élection provinciale du 3 octobre.

De plus, le parti souhaite assurer un financement stable et pluriannuel pour tous les établissements d'enseignement postsecondaire.