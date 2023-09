Des femmes initiées à la chasse à la sauvagine

La chasse à la sauvagine est ouverte au Saguenay-Lac-Saint-Jean et huit femmes ont été initiées à l’activité ce week-end à Saint-Félicien.

Depuis trois ans, cette fin de semaine de chasse au féminin est organisée par la pourvoirie Goose shack. C’est la guide Roxane Lapointe qui est derrière l’initiative.

Il n'y a pas beaucoup de femmes qui chassent et des fois les femmes m'écrivaient : "Hey! Ça a l'air vraiment cool! J'aimerais ça venir, mais je suis un peu gênée" [...] C'est moins intimidant pour les femmes en étant toutes ensemble , croit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Roxane Lapointe est guide pour le Goose shack. Elle est derrière l'idée de la fin de semaine d'initiation à la chasse pour les femmes. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Chasse fructueuse

Les femmes ont abattu une vingtaine de bernaches et quelques canards dans des champs de Saint-Prime et d’Hébertville. En plus de la chasse, elles ont suivi divers ateliers. Leur formation diffère un peu de celle qui est traditionnellement offerte aux groupes composés majoritairement d'hommes.

Les gars ne veulent pas vivre la même expérience, eux ils veulent plus tirer des oiseaux, rentabiliser leur fin de semaine. Mais, une fille, ça veut tout savoir, ça pose des questions. Elles veulent vivre l'expérience à 100 % et, les oiseaux, c'est comme un à côté , mentionne Roxane Lapointe.

L’activité est très en demande et elle reviendra l’automne prochain.

