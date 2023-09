Sept-Îles souhaite améliorer ses espaces verts

La Ville de Sept-Îles souhaite connaître les désirs et les besoins des citoyens en ce qui a trait à l’aménagement des espaces verts, afin de préparer un plan d’investissement sur 10 ans.

Les citoyens pourront répondre à des questionnaires en ligne en début de semaine dans le cadre d'une consultation publique.

La directrice du service des loisirs et de la culture pour la ville de Sept-Îles, Noémie Gauthier, indique que l'administration municipale veut se doter d'un premier plan directeur.

Elle ajoute qu'elle tient à ce que les investissements des 10 prochaines années correspondent à ce que désire la population comme espaces verts et comme infrastructures récréatives extérieures.

Nous voulons connaître les besoins des citoyens , souligne Noémie Gauthier. Quand vont-ils dans les parcs? Est-ce qu'ils s'y rendent en famille? Quels sports extérieurs pratiquent-ils?

On veut être capable de qualifier nos parcs, de savoir où mettre nos actions pour les entretenir et poursuivre leur développement , explique-t-elle.

On demeure conscients que des espaces verts, il n'y en a pas beaucoup, donc c’est très important de préserver ceux qui restent.

Ouvrir en mode plein écran La directrice des services des loisirs et de la culture à la Ville de Sept-Îles, Noémie Gauthier (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Marie Kirouac-Poirier

Une firme indépendante analysera ensuite les plans d'urbanisme, de transport actif et des parcs proposés par la municipalité.

La directrice a déjà en tête certains projets. Cependant, étant donné que les investissements sont de plus en plus significatifs, comme cela a été le cas au parc Aylmer-Witthom, elle souhaite répondre aux inquiétudes des gens concernés par la facture des projets.

Mme Gauthier s'attend aussi à devoir apporter des modifications aux espaces verts existants. On doit aussi tenir compte de l'élan démographique, suivre les nouvelles tendances et répondre aux besoins futurs. […] On s'attend à ajouter des arbres, de l'éclairage, des abreuvoirs, des pistes cyclables , indique-t-elle.

D'après les informations de Renaud Chicoine-McKenzie