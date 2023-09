Des élus trifluviens passibles de sanctions de la Commission municipale

Au moins deux conseillers municipaux de Trois-Rivières font face à une sanction de la direction des enquêtes de la Commission municipale du Québec (CMQ).

Les conseillers municipaux concernés sont Alain Lafontaine et Luc Tremblay.

Les gestes reprochés au conseiller du district des Forges, Alain Lafontaine, se seraient produits le 20 juin dernier lors d'une séance houleuse du conseil municipal.

Il aurait traité son collègue, le conseiller du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin, de trou de cul après que celui-ci eut prononcé un plaidoyer contre le projet au Carrefour 40-55.

M. Lafontaine reconnaît ses torts et s'apprête à payer une amende dont il n'a pas souhaité dévoiler le montant.

Quelqu'un qui me connaît, j’ai toujours fait face à mes obligations. C’est sûr que j'avais déjà mentionné que je m'excuserais et que j'avais été coupable de mettre des propos non appropriés.