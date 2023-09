La base de Bagotville souligne le 83e anniversaire de la bataille d’Angleterre

De nombreux militaires et vétérans ont souligné le 83e anniversaire de la bataille d’Angleterre, à la base militaire de Bagotville dimanche.

De nombreux Canadiens, dont une centaine de pilotes, ont pris part à la bataille d’Angleterre, qui s’est déroulée en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale. Vingt-trois pilotes sont morts au combat.

L’Angleterre a subi d’importantes pertes sous les bombardements allemands pendant cette période.

Chaque année, la base militaire de Bagotville souligne l’anniversaire de cette bataille et la mémoire des militaires qui ont perdu la vie.

Publicité

La base militaire a été fondée en 1942, deux ans après la bataille d’Angleterre, à la suite de l’intensification de l’effort de guerre canadien afin de soutenir les Alliés.

C’était placé ici pour défendre le Saguenay , a rappelé en entrevue le commandant de la 3e Escadre de Bagotville, le colonel Colin Marks.

Il a rappelé la mission qui a uni les pilotes pendant la guerre, peu importe à quel moment et à quel endroit ils ont œuvré.

Ils étaient en train de protéger, chez eux. Alors, même ce qu’on a fait ici, chez nous, c’était la même chose pour eux pendant la bataille de l’Angleterre. Il y a un lien là, c’est vraiment important de le garder , a-t-il ajouté.

La cérémonie était l’occasion pour le vétéran Luc Fortier de se souvenir du sacrifice de ses collègues et amis, qu’il a perdu lors de ses missions en Afghanistan et en ex-Yougoslavie. Il est aujourd’hui commandant régional de la Légion royale canadienne.

Parce que la mission est la même. C’est de protéger et de servir. C’est ça qu’on fait. Moi, personnellement, en tant que représentant de la Légion, ça me rappelle aussi mes propres frères d’armes qui sont tombés pendant les conflits plus récents.

Il a œuvré comme fantassin au sein du Royal 22e Régiment, avant d’être appelé à contribuer aux entraînements en vue des déploiements à la base militaire de Bagotville.

Ouvrir en mode plein écran Le vétéran Luc Fortier, qui est commandant de la Légion royale canadienne du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, était présent à la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Le vétéran, qui est aussi vice-président provincial de la légion, affichait fièrement ses médailles, dont l’une rappelle les blessures de l’âme qu’il a subies lors de ses missions. Il se fait un devoir aujourd’hui de parler des impacts et des traitements des chocs post-traumatiques à ses collègues.

Publicité

Plusieurs militaires et vétérans étaient accompagnés de leurs proches lors de la cérémonie.

Des élus de la région étaient également présents et ont déposé des couronnes, après que deux CF-18 ont survolé l’événement qui se déroulait au parc commémoratif du musée de la Défense aérienne de la base de Bagotville.

F-35 : les préparatifs ont débuté

En marge de la cérémonie, le colonel Colin Marks a par ailleurs indiqué que les préparatifs en vue d’accueillir la nouvelle flotte de chasseurs F-35 ont débuté à la base militaire de Bagotville.

Une trentaine de F-35 devraient remplacer les CF-18 vieillissants, a-t-il mentionné, soit sensiblement le même nombre que comptent actuellement les deux escadres de la base. Le nombre précis demeure cependant à déterminer.

Il a rappelé l’importance des travaux à venir pour réaménager la zone militarisée.

On fait beaucoup de changements. On change les bâtisses, on change les hangars. On change la piste aussi. Il y a beaucoup à faire et ça va se dérouler dans les années suivantes , a-t-il mentionné.

Ouvrir en mode plein écran Le colonel Colin Marks est le commandant de la 3e Escadre de la base militaire de Bagotville. Photo : Radio-Canada

Il n’a pas voulu s’avancer sur la nature des travaux menés jusqu’à maintenant et l’ampleur de l’investissement attendu à la base de Bagotville.

Rappelons qu’Ottawa prévoit investir 19 milliards de dollars pour l’acquisition de 88 chasseurs F-35 d’ici 2034. La conclusion d’une entente avec Lockheed Martin a été confirmée en janvier (Nouvelle fenêtre).