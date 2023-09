Soupir de soulagement dans le sud-est du N.-B. après le passage de Lee

Un peu partout sur la côte sud-est du Nouveau-Brunswick, on pousse des soupirs de soulagement dimanche. La tempête post-tropicale Lee a quitté la région et les dommages sont moins graves qu’anticipés.

Les dernières années ont été difficiles sur la côte acadienne. Les ouragans Dorian, en 2019, et Fiona, en 2022, ont causé des dommages importants et ont laissé des traces dans les esprits des communautés côtières.

Heureusement, la tempête post-tropicale Lee ne s’ajoutera pas à la liste des tempêtes dévastatrices.

La tempête a fait des dégâts sur son passage – des pannes de courant, des arbres cassés, des routes endommagées et des inondations sont signalés dans les Maritimes – mais rien comparé aux autres tempêtes ces dernières années.

Les résidents, les élus et les autorités savent qu’ils l’ont échappé belle.

On a été chanceux cette fois-ci, mais la prochaine fois on aura peut-être pas un aussi gros smile dans la face.

Le maire de Bouctouche Aldéo Saulnier est soulagé de voir que la tempête Lee n'a pas fait de dommages importants dans sa région. Photo : Radio-Canada

Le pire évité à la marina de Shediac

Le directeur du Yacht Club de la baie de Shediac, Gerry O'Brien, est soulagé de constater que la tempête Lee n’a pas fait de dommages.

Je suis allé voir ce matin et on n'a pas vraiment de dommage qu’on a pu voir. On a été fortement chanceux. C’est un soulagement de ne pas avoir à recommencer à reconstruire.

Gerry O'Brien, directeur général du Yacht Club de la baie de Shediac. Photo : Radio-Canada

Le club nautique avait été lourdement endommagé lors du passage des tempêtes Dorian et Fiona.

On a vécu ces expériences-là. Trois grosses tempêtes dans quatre ans, c’est difficile, surtout quand ça détruit tout. Il faut prendre nos précautions. Et cette année, on est vraiment choyé qu’on n'ait pas été frappés.

Des bateaux avaient été projetés dans tous les sens au Yacht Club de la baie de Shediac lors du passage de la tempête Dorian en 2019. Cette fois, ils ont eu plus de chance. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jessica Savoie

Gerry O’Brien explique que les expériences traumatisantes des dernières tempêtes ont fait en sorte qu’ils ont pris l’arrivée de la tempête encore plus au sérieux cette fois-ci.

Un pêcheur soulagé

Le pêcheur Mauril Bastarache au quai de Saint-Edouard-de-Kent, où les bateaux ont été retirés de l'eau avant l'arrivée de la tempête Lee. Photo : Radio-Canada

Malgré quelques rafales plus fortes, des pêcheurs constatent qu'ils ont peu ou pas subi de dommages. Même chose du côté de l’industrie des huîtres où les activités reprennent normalement.

Le pêcheur de homard et ostréiculteur Mauril Bastarache témoigne des préparatifs faits par les pêcheurs avant l’arrivée de la tempête. On a tous levé les bateaux vendredi pour bien dormir la nuit. On ne sait jamais ce qui peut arriver.

Nous autres on vit de nature et on ne veut pas d'ouragan. Comme je dis à mes enfants, si je les envoie à l'université, c'est à cause que tu vis d'une industrie qu'en une journée tu peux tout perdre.

Mauril Bastarche a pris la mer dimanche, dans la région de Bouctouche, pour aller constater les impacts de la tempête Lee sur ses cultures d'huitres. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Trozzo

Dimanche, il est monté dans son bateau et est allé constater les dégâts dans sa ferme d'huîtres. Ils sont beaucoup moins importants que lors des dernières tempêtes.

Les dommages paraissent minimes. Je viens de commencer à faire l'inspection. J'ai vu quelques câbles cassés, quelques cages calées. Ça va être beaucoup moins grave que l'année passée.

Lundi, il prendra la mer et se rendra où se trouvent ses casiers à homard. Après le passage de Fiona, certains casiers s’étaient retrouvés plusieurs kilomètres plus loin. Je souhaite que personne n'a perdu de matériel et que toutes les cages soient à la même place que vendredi, avec du homard dedans!

Profiter des vagues

Un surfeur profite des vagues, après le passage de la tempête Lee, dimanche à Bouctouche au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Après la tempête, certains aventuriers ont même profité des conditions pour se jeter à l'eau. C’est le cas du surfeur Jon Jewett.

Les vagues sont bonnes. Le vent ça marche. Je pense que je vais être capable d'attraper une couple de vagues , dit-il.

L'année dernière, la tempête Fiona avait causé d'importants dommages sur la passerelle de la Dune de Bouctouche. Dimanche, après le passage de Lee, des résidents du coin se sont rendus sur place et ont constaté que les installations ont été épargnées cette fois-ci. Photo : Radio-Canada

Avec des informations de Louis-Philippe Trozzo