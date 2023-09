Le principal centre de recyclage de Whitehorse n’accepte plus les sacs, emballages et autres plastiques mous. En cause : l’entreprise responsable de recycler ces produits n'accepte pas les plastiques souples.

Dans un message sur les réseaux sociaux publié cette semaine, le centre de recyclage Raven ReCentre affirme ne pas avoir la capacité de faire le triage avant l’envoi du matériel récupéré à ses partenaires, établis en Colombie-Britannique.

Quand ils ouvrent leur camion et voient des emballages de plastique souple, ils les envoient au dépotoir ou à l’incinérateur , explique la directrice de l’organisme à but non lucratif, Heather Ashthorn.

Le centre de recyclage a donc décidé d’arrêter d’accepter ces produits.

Ce n’est pas acceptable pour Raven , ajoute Heather Ashthorn. Nous sommes une organisation environnementale et notre intention est de récupérer autant de matériel que possible dans l’économie circulaire.

Le recyclage des plastiques est devenu un enjeu important depuis que la Chine a décidé, en 2017, de bannir l’importation de ces matières.

En 2019, le Canada produisait environ 4,4 millions de tonnes de déchets plastiques, selon des données fédérales. Moins de 8 % de ces déchets sont recyclés.

Une partie du problème réside dans le fait qu’il coûte plus cher de recycler le plastique que d’en produire du nouveau.

Les plastiques souples posent un défi supplémentaire, car ils bloquent la machinerie utilisée pour le recyclage.

La fin de la collecte sélective au centre Raven

Le centre de recyclage Raven se prépare d’ailleurs, d’ici la fin de l’année, à cesser d’accepter le dépôt de matières recyclables, comme les plastiques, les canettes, le papier et le carton.

En ce moment, les personnes vivant au Yukon doivent venir y déposer leurs déchets recyclables ou payer un service de ramassage auprès de sociétés privées. Le Yukon est l'une des seules entités au Canada à traiter le recyclage de cette manière.

La directrice du l'organisme Raven ReCentre, Heather Ashthorn.

La ville de Whitehorse, le gouvernement yukonnais et différentes organisations développent toutefois un programme de collecte sélective dans la capitale. Le programme devrait entrer en vigueur cet automne.

Selon Heather Ashthorn, le Raven ReCentre pourrait continuer d’accepter les matières recyclables si la mise en place du programme de collecte sélective connaît des retards.

