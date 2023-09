Une fête pour l’intégration des nouveaux arrivants à Rouyn-Noranda

La Ville de Rouyn-Noranda invitait les nouveaux arrivants à une activité d'accueil dimanche dans le stationnement de l'aréna Jacques-Laperrière.

Une centaine de gens fraîchement débarqués en ville se sont joints à la fête en famille, en couple ou entre amis. C'était l'occasion pour les nouveaux Rouynorandiens de découvrir l'éventail de services offerts et de rencontrer de nouvelles personnes.

Des obstacles à surmonter

La ville est très calme, très paisible. C’est bien pour le développement des enfants. L’intégration se passe bien, nous avons été bien accueillis par l’ensemble de la communauté , se réjouit Hermine Sepou, logisticienne de profession.

Avec son conjoint, Jonathan Kamga, et leur fillette de deux ans, ils ont quitté le Cameroun il y a trois mois dans l'espoir de se bâtir une vie meilleure.

Ouvrir en mode plein écran Les Camerounais Jonathan Kamga et Hermine Sepou sont établis à Rouyn-Noranda depuis le 9 juin dernier. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Depuis son arrivée, le couple a fait face à quelques embûches. M. Kamga, technicien en laboratoire dans le domaine minier, a de la difficulté à se trouver un véhicule pour se déplacer.

Publicité

C'est difficile qu'on t’octroie du crédit [dans une institution financière] pour un véhicule pour un nouvel arrivant , estime-t-il.

Les deux parents espèrent trouver sous peu une garderie pour leur fillette de deux ans et pour leur enfant à naître.

Certains ont eu plus de chance, comme les Belges Sylvain Santamaria et Alice Falize ainsi que leurs deux jeunes enfants, établis en région depuis moins de deux semaines. Leur fille de cinq ans a commencé l’école récemment. Pour notre fils, on a eu plus de mal à trouver un CPE, mais ici, on a trouvé une maison familiale pas loin de chez nous , explique la mère de famille.

Ouvrir en mode plein écran Les Belges Alice Falize et Sylvain Santamaria ont choisi Rouyn-Noranda pour éviter de se retrouver dans une grande ville. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Initialement recrutée comme infirmière par le CISSS-AT, Alice Falize a profité de ce changement de vie pour revoir son choix de carrière. De son côté, M. Santamaria compte trouver un emploi dans le domaine du sport et s’impliquer en tant que pompier.

Publicité

Il n’y a plus qu'à trouver un boulot, parce qu'on attendait que notre fils ait une garderie pour lui, et maintenant, voilà, on est prêts pour le marché du travail , lance en rigolant Mme Falize.

Des gens venus pour le travail et les études

Ngue Franck est arrivé il y a un mois pour occuper un poste comme mécanicien chez un concessionnaire. Puisqu'il travaillait déjà pour la même marque automobile au Cameroun, son processus d’intégration s’est mieux déroulé, selon lui. Je pense que même si je ne travaillais plus [pour cet employeur], je resterais pour travailler dans d’autres activités à Rouyn-Noranda.

Un étudiant tunisien à la maîtrise en génie minéral, Wassim Zarrouk, a eu de la difficulté à se trouver un logement après une sous-location. Pour moi, maintenant, c'est stable, mais je connais d'autres personnes qui n'ont pas trouvé de logement pour le moment , indique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Les étudiants dans le domaine minier Wassim Zarrouk et Mouna Cherif (à l'avant-plan sur la photo), de la Tunisie, ont choisi d'étudier à Rouyn-Noranda compte tenu des perspectives d'emploi intéressantes en région. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Dans ses discussions avec les nouveaux arrivants, la mairesse Diane Dallaire tenait à aborder la question du logement.

Présentement, ces gens-là sont tous logés. Par contre, plusieurs disent être à la recherche d'une propriété, et ça, c’est difficile , fait observer Mme Dallaire, qui rappelle que la Ville a mis sur pied un comité logement, entre autres.

L’importance d’une bonne intégration

Les nouveaux arrivants rencontrés étaient unanimes : l'accueil est chaleureux à Rouyn-Noranda.

L’organisme La Mosaïque offrait de l’information aux personnes immigrantes, notamment un guide sur l’hiver québécois. L’intégration, ça comporte vraiment plusieurs dimensions, dont l’ajustement aux températures , souligne Ariane Milot, coordonnatrice des services d’accueil et d’intégration à La Mosaïque.

On veut aussi qu’ils se plaisent dans ces températures-là, qu’ils sortent l’hiver, qu’ils fassent des sports , ajoute-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Ariane Milot (à droite), travailleuse sociale à l'organisme La Mosaïque, croit en l'importance de bâtir un cercle social lorsqu'on est nouvellement arrivé. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

En plus du manque de logements et de places en garderie, un autre aspect qui sort souvent des discussions, c’est la difficulté de se bâtir un réseau social.

Accompagnée de quelques amis nouvellement rencontrés, la doctorante en génie minéral Mouna Cherif est partante pour élargir son cercle de connaissances.

« C'est cool pour aujourd'hui, cet événement-là, mais j'espère avoir de plus en plus d'événements pour l'intégration », indique-t-elle.