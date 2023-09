Foire ÉCOSPHÈRE : « chaque petit geste compte »

La Foire ÉCOSPHÈRE se conclut dimanche à la pointe Merry de Magog.

La foire a permis à une cinquantaine d’exposants de la région de présenter leurs produits et services. Le but, ce n’est pas de taper sur les doigts des gens. Ils peuvent venir ici, faire des découvertes, si quelque chose plait, tant mieux ! Ils peuvent mettre des choses en application, car chaque petit geste compte , rappelle le directeur général et membre fondateur des Foires ÉCOSPHÈRE, Éric Ferland.

Des conférences et des ateliers étaient aussi au programme. 3000 visiteurs étaient attendus.

Parmi les producteurs présents, le président du rucher Boltonnois, Alain Déry, a raconté aux visiteurs l’histoire de l’organisme à but non lucratif (OBNL). Le rucher est né d’un projet d’apiculture communautaire. Les citoyens participent au projet avec les apiculteurs.

Pour lui, la protection de l’environnement est au cœur des valeurs véhiculées par l’ OBNL . Ça fait six ans qu’on opère le bistro du marché public de Bolton et on a servi plus de 5000 plats dans des assiettes solides qui sont lavées par des bénévoles , souligne Alain Déry.

Je veux que mes petits-enfants aient une planète en bonne santé.

Protéger l’environnement dans un contexte inflationniste

Selon Éric Ferland, la protection de l’environnement a été temporairement abandonnée durant la pandémie. D’année en année, c’est difficile. Avec la COVID-19, les gens ont un peu délaissé l’environnement. J’espère que les choses reviendront à la normale d’ici peu. Il faut investir dans l’environnement, c’est important que les jeunes puissent vivre sur une belle planèt e, exprime-t-il.

Publicité

À son avis, c’est en innovant et en consommant mieux qu’il sera possible de diminuer notre empreinte écologique. C’est toujours possible d’en faire plus pour l’environnement et on doit en faire plus . Recycler, composter, visiter des boutiques de seconde main, voilà quelques solutions proposées par Éric Ferland qui permettent d’en faire plus pour la planète sans mettre la main dans son portefeuille.

Le cofondateur des foires ÉCOSPHÈRE en convient ; certains produits dits bons pour l’environnement sont plus onéreux. Il suggère de consommer moins, mais de consommer mieux. 30 % de notre alimentation est jetée. Ce sont de petits gestes qui font que ça va coûter moins cher, par exemple en mangeant moins de viande.

Des pistes de solutions pour les grandes entreprises