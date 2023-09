L’Interdiction des petits véhicules électriques par un propriétaire suscite la controverse

À Toronto, la décision d'un propriétaire de condonterdiction-petits-v d'interdire les petits véhicules de transport électriques, y compris les vélos, motos et trottinettes électriques, sur sa propriété, soulève des inquiétudes parmi les défenseurs des droits des locataires.

Des avis ont été affichés dans le complexe des 110 et 120 avenue Jameson, propriété de la Oberon Development Corporation, informant les locataires de cette interdiction totale.

Cette interdiction, qui englobe non seulement les espaces communs mais aussi l’intérieur des unités des locataires, les garages, les places de stationnement et les casiers, est motivée par des préoccupations liées au potentiel danger d'incendie posé par les batteries au lithium couramment présentes dans ces véhicules. Cette mesure a suscité de nombreuses interrogations quant à sa légalité et à ses implications sur les droits des locataires.

Ce sont de petits appareils. Un Segway est si petit, c’est plus petit que certains aspirateurs. Il semble déraisonnable que le propriétaire agisse de cette manière , a déclaré Douglas Kwan, directeur des services de plaidoyer et juridiques du Advocacy Centre for Tenants Ontario, exprimant son étonnement face à l'interdiction.

Samuel Mason, avocat des locataires au Parkdale Community Legal Services, est du même avis, soulignant l'importance des moyens de transport électriques pour de nombreux locataires, en particulier ceux qui ne peuvent pas se permettre de posséder une voiture ou une place de stationnement.

Oberon Development Corporation n'a pas répondu à une demande de commentaires.

Publicité

Possibles implications légales

La controverse autour de l'interdiction porte sur sa potentielle violation des droits des locataires.

M. Kwan soutient que l'interdiction pourrait enfreindre la législation protégeant les droits des locataires et le Code des droits de la personne de l'Ontario, en particulier en ce qui concerne ceux qui ont des restrictions de mobilité et qui dépendent des véhicules électriques.

Si vous avez l'un de ces véhicules, veuillez les retirer immédiatement des lieux , précise l'avis, ajoutant que les batteries au lithium, un type de batterie rechargeable, pourraient constituer un risque potentiel d'incendie .

M. Mason croit que l'interdiction contredit la Loi sur la location à usage d'habitation : L'utilisation d'appareils de transport électroniques ou de véhicules est certainement quelque chose à laquelle quelqu'un a le droit, dans l'endroit où il vit, surtout en vivant dans une ville comme Toronto, où de nombreuses personnes utilisent ce type de véhicule pour mener une vie normale .

Des dizaines d'incendies

Selon un courriel des services d'incendie de Toronto (TFS) envoyé à CBC Toronto, ceux-ci ont répondu à 47 incendies impliquant des batteries au lithium cette année, dont 10 ont eu lieu dans des tours à condo résidentiels. Garer un véhicule électrique dans un couloir de sortie ou un escalier de sortie est contraire au Code de prévention des incendies de l'Ontario, ajoute-t-on dans le courriel. Les associations condominiales ont le droit de mettre en œuvre toutes les règles de copropriété pour l'exploitation de leur immeuble. Cela est lié par une législation distincte dans laquelle TFS n'intervient pas , a-t-il ajouté. Une revue de la littérature publiée par le Conseil national de recherches du Canada en juin a examiné les dangers potentiels des véhicules électriques stationnés et si les directives et normes actuelles en matière d'incendie étaient adéquates pour faire face aux dangers. Le conseil a déclaré dans ses conclusions que même si les risques d'incendie des véhicules électriques ne sont pas plus élevés que ceux des voitures à essence, des inquiétudes subsistent concernant les structures de stationnement obsolètes et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre comment prévenir les incendies, en particulier lorsqu'il s'agit de véhicules électriques.

Avec les informations de CBC News