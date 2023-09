Encore une fois cette année, les agriculteurs du Bas-Saint-Laurent ont composé avec un climat imprévisible. Une réalité à laquelle, selon plusieurs, il est de plus en plus difficile de faire face.

Année après année, les maraîchers et les producteurs laitiers qui font pousser du foin et des céréales pour nourrir leurs bêtes doivent composer avec une météo difficile à prévoir.

Toutes les sortes de production ont été gâchées par la pluie, cet été.

À la ferme Beaupré de Saint-Valérien, le copropriétaire Jason Beaupré indique que les récoltes ont été complexifiées par des phénomènes météorologiques qu'il qualifie d'extrêmes.

Il y a eu les sécheresses, il y a eu des 30 jours de beau temps, jamais de pluie, très peu de culture. Cette année, il n'y a pas nécessairement eu beaucoup de pluie, mais de la pluie régulièrement , se remémore-t-il.

Pour le maraîcher Guillaume Loiselle, copropriétaire de la ferme du Champ botté, c'est aussi le milieu de l'été qui a été difficile avec l'abondance de pluie.

Le milieu agricole, on est toujours au fond en train d'éponger nous-mêmes les dégâts qui peuvent arriver au fil des saisons. Ici, depuis six ans, on a été obligé de gérer de la grêle, des gels hâtifs, des gels tardifs et des sécheresses , énumère M. Loiselle.

L'Union des producteurs agricoles note que les défis liés au climat, même s'ils font partie du travail d'agriculteur, sont de plus en plus difficiles à relever. L' UPA pointe du doigt les changements climatiques, mais aussi la hausse du prix des intrants, de l'essence et de la machinerie.

Guillaume Loiselle a fait l'expérience cette année de la hausse du prix de ses activités. Pour intervenir, il faut défrayer [sic] les coûts, et ces coûts ne font qu'augmenter. Donc nous autres, malheureusement, ça revient toujours dans notre cour , déplore-t-il.

En ce moment, chaque saison on éponge, on éponge, mais quand je parle à des collègues, il y en a qui commencent à être essoufflés parce que personne ne vient nous tendre la main.

L' UPA considère que les programmes de prêts proposés par le gouvernement du Québec sont insuffisants. Selon le président régional de l' UPA au Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, il s'agit surtout de possibilités d’endettement supplémentaires, alors que les agriculteurs sont déjà fortement endettés.

Le président de l'UPA au Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis.

Un prêt, ça reste toujours un prêt. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas un don, c'est un prêt. Les intrants ont doublé, triplé , affirme M. Marquis. Le producteur se dit : "c'est un autre prêt que je vais avoir à rembourser".

Mais malgré les défis, tout n'est pas noir. Cette année, le beau temps de septembre devrait permettre une belle récolte avant l'arrivée de la saison froide, s'encourage Guillaume Loiselle.

